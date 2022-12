Musk ringrazia via Twitter un informatico italiano. Guarda chi è. Ecco perché l'uomo più ricco del mondo gli è grato

Elon Musk ringrazia pubblicamente con un tweet l'informatico italiano esperto di cybersecurity e analisi dei dati Andrea Stroppa.

E’ italiano l’esperto di cyber che “stana” i pedofili su Twitter

Il miliardario Elon Musk, ceo di Twitter, ringrazia via social l’informatico italiano esperto di cybersecurity e analisi dei dati Andrea Stroppa. E cioè l’esperto chiamato dal fondatore di Tesla per un giro di vite contro la pedofilia sul Twitter. “Grazie per averci aiutato con questo importante problema” ha cinguettato il miliardario sudafricano.

Ecco chi è il tecnico apprezzato da Musk

Classe 1994, ha reso noti i risultati conseguiti nella lotta allo sfruttamento sessuale dei minori su Twitter, per cui ha lavorato come esperto indipendente a fianco al Trust and safety team guidato da Ella Irwin. In passato ha partecipato a diverse conferenze internazionali sul tema tecnologia e cyber security. E ha anche pubblicato in esclusiva con The Wall Street Journal una ricerca d’inchiesta su Twitter, conquistando il primato di articolo maggiormente letto nel mese dai lettori del quotidiano statunitense. A novembre 2014 ha pubblicato una ricerca in esclusiva con Bloomberg, con il supporto dell’Unione Europea, contro la contraffazione dei prodotti su internet. Arruolato giovanissimo nelle file di Anonymous Italia, è stato Ricercatore di Ghost Data e consulente di Matteo Renzi sulla cyber security,

I risultati record raggiunti da Stroppa

Grazie al suo intervento, come ha spiegato il social, Nelle ultime 24 ore, aggiunge Stroppa, “sono stati sospesi 44 mila account sospetti, inclusi più di 1.300 che hanno cercato di bypassare l’individuazione usando parole in codice e testi in immagini per comunicare“. In queste ore, inoltre “Twitter sta concentrando i suoi sforzi sulle reti di utenti che parlano spagnolo e portoghese”. Inoltre “Twitter ha aggiornato il suo meccanismo per individuare contenuti collegati allo sfruttamento sessuale ad abusi di minori. Più velocemente, in modo più efficiente e più aggressivo”, scrive l’informatico italiano spiegando che, grazie al lavoro svolto con il team di Twitter e a “una capillare analisi” dei dati, il tasso di sospensioni quotidiane “è quasi raddoppiato” negli ultimi giorni.