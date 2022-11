Brunetta e il vino Roma Doc

«Quella del vino di Roma è la storia di un successo straordinario: dal passato glorioso delle vigne romane ai legami con il Cristianesimo e con la Chiesa, fino ai grandi successi in epoche recenti. Purtroppo non si sono valorizzati finora questi plus: ritengo sia giunto il momento di ribadire il ruolo e l’importanza dei nostri vini, già partendo da una più massiccia presenza delle etichette Roma Doc nelle carte dei ristoranti della capitale»: chi ha detto queste frasi?

Renato Brunetta, che ora si dedica anima e corpo alla sua azienda vinicola a due passi dal santuario del Divino Amore a Roma, la Capizzucchi. Brunetta ha lanciato il suo vasto programma per i ristoranti della capitale, a fianco di Tullio Galassini, presidente del Consorzio di Tutela Vini Roma Doc. Nell’azienda vitivinicola dell’ex ministro del governo di Mario Draghi si fa davvero un tuffo nel lontanissimo passato, alle radici della storia: quattro le linee di produzione, e una di questa che si richiama al «753 a.c. ab urbe condita».

Brunetta ha scelto una seconda vita alla Massimo D’Alema, fra viti e bottiglie e produce molti rossi, altrettanti bianchi e anche qualche bollicina. Ci sono Syrah, Merlot, Malvasia, Passerina, Pinot grigio, Cabernet Sauvignon, bianchi e rossi IGT del Lazio. Gli ettaru in cui si stendono i filari di vite sono 25, e tutto è partito da un fazz0letto di terra nel 2014. Ma l’originale hobby è diventato sempre di più un lavoro.