Carlos Alcaraz, il nuovo paperone del tennis mondiale

A 19 anni, è il più grande talento del tennis mondiale. Non solo. Il fresco vincitore degli Us Open e nuovo numero uno al mondo, Carlos Alcaraz, è pure il tennista che più ha guadagnato dal campo in un anno. Con 8,5 milioni di dollari incassati, senza considerare gli sponsor ma solo i premi dei tornei, ha scalzato persino il suo mentore e idolo Rafael Nadal.

La classifica di Forbes

Poco prima del torneo americano appena conquistato, Forbes aveva pubblicato una classifica dei più pagati nel 2022. Con 90 milioni di dollari era stato indicato Roger Federer come l’atleta con i guadagni più lauti. Tutti provenienti dagli sponsor perché lo svizzero non gioca una partita da più di un anno. In questa griglia Alcaraz si piazzava in decima posizione. Ma con il ricco prize money di Flushing Meadows balza virtualmente in settima posizione. Se non di più perché, il conteggio che abbiamo fatto non calcola le remunerazioni degli sponsor. Che nei prossimi mesi e anni aumenteranno sempre di più. Ammesso che lo spagnolo continui a vincere.

Il patrimonio di Alcaraz

Il suo patrimonio? Pochi dati a disposizione. Qualche mese fa, secondo alcune stime di siti internazionali, si parlava intorni ai 2 milioni di dollari, quindi poco meno di 1,9 milioni di euro. Cifra che sale di molto con la vittoria degli Us Open e il primo posto mondiale. Non ci sono informazioni sulle auto di proprietà che possiede. Mentre per quanto riguarda le abitazioni è proprietario di una casa a El Palmar (Murcia), in Spagna, il cui valore è sconosciuto. Il suo patrimonio fuori dal campo deriva invece da sponsorizzazioni importanti: Alcaraz può vantare infatti accordi commerciali con partner come Babolat, Nike e Rolex.