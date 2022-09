I tempi del nuovo governo Meloni

Conclamati i risultati delle elezioni politiche 2022, inizia ufficialmente il conto alla rovescia per l’avvio della 19esima legislatura. La prima seduta di Camera e Senato è fissata per giovedì 13 ottobre. Questo vuol dire che la settimana precedente si procederà alla registrazione dei parlamentari eletti. La prima seduta di Montecitorio sarà presieduta dal più anziano per elezione tra i vicepresidenti della legislatura precedente. Qualora non ce ne siano, si passerà ai vicepresidenti delle legislature anteriori. Per ultimo, se anche in questo caso non dovessero esserci figure idonee, a presiedere sarà il deputato più anziano per età.