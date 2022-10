La foto di Mussolini compare nei corridoi del ministero di Giorgetti

La foto di Mussolini al Mise

La foto di Mussolini esposta al Mise insieme a quella di tutti i ministri che quel dicastero l’hanno retto diventa un caso. “Un atto gravissimo – denuncia la Funzione Pubblica Cgil – oltre che deplorevole, e chiediamo si intervenga immediatamente perché sia rimossa”. Anche l’ex ministro dello Sviluppo economico, Pier Luigi Bersani è intervenuto sul tema: “Mi giunge notizia che al Mise sarebbero state esposte le fotografie di tutti i ministri, Mussolini compreso. In caso di conferma, chiedo cortesemente di essere esentato e che la mia foto sia rimossa”.

Durante la presentazione di un libro sul Palazzo Piacentini, sede del ministero dello sviluppo economico, sono stati appesi tutti i busti dei ministri dell’industria succedutisi. Tra questi anche Mussolini, per l’appunto. A farlo notare è stata per prima la giornalista di LA7, Alessandra Sardoni, in collegamento con il talk “Diario politico”.

Il ministro uscente dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha spiegato come sono andate le cose: “C’è anche a palazzo Chigi. È per il novantesimo di palazzo Piacentini. Ahimè, è stato il primo ministro delle corporazioni. Ci sono tutti i ministri”.