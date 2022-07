Il miracolo di Conte, l’hotel del suocero vale 245 milioni in più

Il valore dell’hotel del suocero di Conte

La vendita formalmente non è ancora avvenuta, anche se sono confermate dallo stesso Cesare Paladino le trattative in corso per la cessione del suo Hotel Plaza di Roma, nella centralissima via del Corso. Intanto il suocero di Giuseppe Conte ha ripulito il bilancio della società che possiede le mura dell’hotel, la Immobiliare di Roma Splendido, utilizzando a distanza una magia legislativa che porta ancora la firma del fidanzato della sua bella figlia, Olivia.

Grazie a quella il Plaza è aumentato di valore di 245.500.000 euro, 49.100.000 dei quali «relativi al terreno sottostante al fabbricato». Un bel salto patrimoniale, visto che l’anno prima risultava a bilancio per 93,8 milioni di euro. Tutto possibile senza pagare un euro di tasse grazie alla rivalutazione dei beni di impresa consentita da una delle leggine Covid che portava la firma di Conte.

Continua a leggere sulla copia digitale del giornale