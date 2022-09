Montella e Materazzi comprarono diamanti “gonfiati”

Spuntano due nuovi nomi nella maxi truffa sui diamanti. Sono due sportivi, e non sono coinvolti direttamente nell’inchiesta. Ma anche Marco Materazzi e Vincenzo Montella figurano tra gli acquirenti delle pietre preziose vendute a prezzi presumibilmente gonfiati dalla società Intermarket Diamond Business. Una caccia che da tre anni e vede impegnate le procure di 5 città: Milano, Roma, Siena, Trieste e Verona. E che ha preso il nome di Crazy Diamond.

L’elenco degli acquirenti

Scrive Repubblica che “l’autorità giudiziaria ha disposto per le vie brevi la riapertura dei sigilli e l’estrazione di copia di ogni documento contrattuale e fiscale inerente i seguenti clienti di Idb (la società nel mirino delle Procure, ndr)”. Nell’elenco oltre a Vasco Rossi e all’imprenditrice Giovanna Maria Bracco, ci sono anche Materazzi e Montella. Ma i due non sono parti civile e non “hanno nulla a che fare con i protagonisti della truffa”, scrive il quotidiano. Saranno stati soddisfatti degli acquisti, visto che non hanno sporto denuncia.

La storie della truffa dei diamanti

La truffa dei diamanti è stata oggetto di un’inchiesta giornalistica che la trasmissione Report aveva titolato in maniera eloquente: “Un diamante è per sempre”. Tutto è iniziato nel 2019. Alcuni clienti della Intermarket Diamond Business sospettavano che il valore dei diamanti acquistato non fosse coerente con le cifre erogate. Tra questi anche Vasco Rossi, che ha acquistato diamanti per oltre due milioni di euro, con una valore effettivo di circa 360 mila euro. A Milano si è aperto così un primo procedimento con 100 indagati.

Le indagini a Roma

Poi le indagini si sono allargate anche a Roma. Dove il protagonista di è diventato l’imprenditore Maurizio Sacchi, che nel luglio del 2019, quando gli sono stati sequestrati 185 milioni di euro, non lavorava più per la società incriminata. Ma aveva fondato la Diamond Private Investment. I suoi diamanti erano di buona qualità. Ma, secondo gli inquirenti non avrebbe correttamente informato i clienti sulle spese accessorie. Clienti come Federica Panicucci non sapevano che la cifra spesa di circa 55 mila euro comprendeva anche i costi di custodia, l’assicurazione, l’iva, le spese di importazione e varie certificazioni. Nel 2020 è stato arrestato e condannato a 10 mesi di carcere.