La crisi del gas ha ribaltato gli equilibri dell’energia in Europa

La situazione dell’energia in Europa

La Francia, che era il principale esportatore netto di elettricità in Europa, è diventata un importatore netto. La Germania ha raddoppiato la quota di elettricità venduta all’estero (soprattutto ai francesi) al netto delle sue importazioni. La Svezia è diventato il primo esportatore netto del continente. E l’Italia era ed è rimasto il primo importatore.

È la fotografia del primo semestre dell’anno scattata da EnAppSys, società britannica di analisi dei dati del mercato dell’energia, che conferma le difficoltà del nucleare francese, gli effetti del patto franco-tedesco per farvi fronte (in cambio di elettricità, Parigi si è impegnata a vendere il proprio gas alla Germania in caso di bisogno) e la particolare esposizione dell’Italia.

Continua a leggere sulla copia digitale del giornale