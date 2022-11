Cristiano Ronaldo vicino a chiudere un’intesa con l’Al Nassr

Cristiano Ronaldo sta per firmare un contratto milionario. Il calciatore starebbe infatti per chiudere un’intesa con l’Al Nassr per giocare in Arabia Saudita. Dopo aver concluso in malo modo la sua avventura con il Manchester United, il campione portoghese potrebbe passare ai sauditi che sarebbero pronti a tirar fuori circa 200 milioni di euro a stagione per i prossimi due anni e mezzo. Secondo quanto riportano i media spagnoli, la cifra sarebbe comprenderebbe anche ingaggio e accordi pubblicitari.

A volerlo l’ex allenatore della Roma, Rudi Garcia

Il calciatore sarebbe quindi pronto a dire addio al Vecchio continente per partire alla volta dell’Arabia Saudita dove troverà l’ex allenatore della Roma, Rudi Garcia. Ma dovrà mettere i conto che difficilmente potrà nuovamente giocare in futuro in Champions League. E magari dovrà anche rinunciare all’obiettivo di chiudere la sua eccezionale carriera in un team europeo.