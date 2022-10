Zelensky senza armi richiama l’Italia. La Nato studia lo scudo aereo

L’Ucraina chiede armi

“Ci aspettiamo passi importanti dall’Italia e dalla Francia”. Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky intervenendo all’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa si riferisce alla difesa aerea, ma anche alla necessità di ricevere più armi. “Sinceramente abbiamo il 10% di quanto ci serve per difenderci”, ha spiegato, tornando a sollevare la paura di un attacco nucleare.

“Il rischio che la Russia utilizzi armi nucleari dipenda direttamente da quanto saranno resilienti i partner occidentali dell’Ucraina di fronte al ricatto di Putin e se riceverà un avvertimento su una risposta forte – ha detto Zelensky -. Il rischio c’è. Ma l’Europa nel suo complesso non può assolutamente influenzare questo rischio con la sua posizione, non deve farsi ricattare”.

Nel frattempo, i ministri della Difesa di 14 paesi Nato e della Finlandia si sono riuniti a Bruxelles per firmare una lettera di intenti per lo sviluppo di una “iniziativa per uno scudo aereo europeo”. L’iniziativa mira a creare un sistema europeo di difesa aerea e missilistica attraverso l’acquisizione comune di apparecchiature di difesa aerea e missili da parte delle nazioni europee, con l’obiettivo di rafforzare la difesa aerea e missilistica integrata della Nato. Fra i paesi partecipanti all’iniziativa non ci sono, però, nè l’Italia, né la Francia e la Spagna.