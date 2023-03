Amazon taglia altri 9mila posti di lavoro, cosa succede al colosso online

I licenziamenti annunciati da Amazon

Drastica cura dimagrante per Amazon. Il colosso dell’e-commerce taglierà altri 9mila posti di lavoro, oltre ai 18mila annunciati a gennaio. La maggior parte dei nuovi tagli riguarda “l’attività sul cloud di Amazon Web Services (Aws), il dipartimento Pxt dedicato alla gestione delle risorse umane, il personale dedicato alla pubblicità, nonche’ la piattaforma Twitch video”, ha detto l’ad Andy Jassy.

I licenziamenti annunciati dall’inizio di gennaio rappresentano circa l’1,7% della forza lavoro di Amazon, che contava 1,54 milioni di dipendenti nel mondo alla fine del 2022. L’ad ha giustificato i licenziamenti con il fatto che le analisi effettuate in alcuni reparti avevano richiesto più tempo, ma fa parte dello stesso piano di riorganizzazione avviato in autunno per snellire l’azienda. “Data l’incertezza economica e la mancanza di visibilità sul futuro, abbiamo deciso di ridurre i nostri costi e la forza lavoro”, ha spiegato l’amministratore delegato, succeduto al fondatore Jeff Bezos nel luglio 2021.

Il colosso di Seattle ha registrato un calo dell’utile netto del 98% nel quarto trimestre del 2022, ben al di sotto di quanto previsto dagli analisti. Tra la fine del 2019 e la fine del 2022, Amazon ha assunto, al netto, 700mila persone, aumentando il numero dei dipendenti dell’83%. La fine dei lockdown ha rallentato l’attività del gruppo, che aveva conosciuto una crescita incredibile con la pandemia aveva visto una accelerazione del commercio online.

Le parole di Jassy ricordano quelle di Mark Zuckerberg che, definendo il 2023 l’anno dell’efficienza per Meta, ha annunciato due pesanti round di tagli del personale, uno da 11 e un altro da 10mila persone. Amazon ha annunciato nelle ultime settimane la sospensione dei lavori per la costruzione della sua seconda sede, quella in Virginia non lontano da Washington, dove aveva promesso di investire 2,5 miliardi di dollari entro il 2030 oltre a creare 25mila di posti di lavoro.