Amazon investe un miliardo nei veicoli elettrici per la consegna

Amazon ci crede eccome nei suoi motori sostenibili. Così ha deciso di aumentare, anzi triplicare, la sua flotta di veicoli elettrici in Europa. Grazie a un investimento da oltre un miliardo, infatti, diventeranno circa 10 mila entro il 2025. Un passo necessario per la decarbonizzazione delle consegne che nel 2021 grazie ai furgoni ad emissione zero sono state pari a 100 milioni di pacchi.

Il piano sostenibile di Amazon

“La rete di trasporto è una delle nostre aree più impegnative da decarbonizzare e per azzerare le emissioni nette di CO2 sarà necessario un investimento sostanziale e prolungato – ha spiegato il Ceo Andy Jassy – L’utilizzo di migliaia di van elettrici, camion a lungo raggio e biciclette ci aiuterà ad allontanarci ulteriormente dai combustibili fossili tradizionali e, si spera, incoraggerà ulteriormente i trasporti e le industrie automobilistiche in Europa e nel mondo a continuare a crescere e innovare, poiché dovremo lavorare insieme per raggiungere i nostri obiettivi climatici”.

Gli hub di micro mobilità rientrano nell’investimento di Amazon

Amazon ha già più di 3.000 furgoni elettrici che consegnano pacchi ai clienti in tutta Europa. Oltre ai veicoli ci sono pure degli hub di micro mobilità, presenti in più di 20 città europee. Anche queste stazioni fondamentali per consegnare nelle città con bici elettriche ma pure a piedi, raddoppieranno entro il 2025. Ma l’investimento riguarderà anche le stazioni di ricarica nei suoi siti europei, migliorando struttura e tecnologie.

Il nodo del trasposto a lungo raggio

Più difficile, invece, rendere sostenibile il trasporto a lungo raggio. ” Questo settore è più difficile da decarbonizzare a causa delle dimensioni e del peso dei camion e dei rimorchi e delle lunghe distanze che devono percorrere – ha fatto sapere Amazon. Che definisce i veicoli pesanti per il trasporto merci elettrici (eHGV) “una tecnologia promettente, ma la loro produzione e la disponibilità delle infrastrutture di ricarica sono limitate”. Il gruppo oggi ha cinque eHGV in circolazione nel Regno Unito e ne avrà 20 in Germania entro la fine di quest’anno.