Angelini si rafforza con Prenatal sull’e-commerce per bambini

La nuova piattaforma iMammaShop

Angelini Consumer e Prénatal annunciano la nascita di iMammaShop, la nuova piattaforma di e-commerce interamente dedicata alle mamme in attesa, ai nuovi genitori e alle famiglie con bambini. Frutto dell’esperienza di due grandi gruppi italiani, Angelini Industries, di cui Angelini Consumer è parte, e PRG Retail Group, di cui Prénatal è una delle principali insegne, iMammaShop è un innovativo negozio digitale sviluppato per esaudire i desideri e rispondere ai bisogni che ruotano in particolare intorno alla nascita e alla prima infanzia.

Sin dalla fase della gravidanza e della creazione della lista nascita – sempre più condivisa con amici, zii e nonni – iMammaShop partecipa alla vita familiare con l’intento di semplificarla e renderla sostenibile offrendo un ampio catalogo di prodotti di qualità selezionati da Prénatal, che spaziano dalla puericultura, all’abbigliamento, al gioco. Il catalogo presenta anche i prodotti di Angelini Industries (articoli per la cura della persona e l’igiene) e i giochi educativi Lovely Mind, creati da Angelini Consumer e Fondazione Montessori Italia con l’obiettivo di accompagnare lo sviluppo cognitivo dei più piccoli, da 0 a 36 mesi.

“iMamma Shop è un ulteriore passo per andare incontro alle attese dei neo-genitori, come la volontà di essere seguiti e informati durante il percorso bello e unico della gravidanza e della nascita dei figli così come la progressiva digitalizzazione degli acquisti” commenta Francesco Tortora, chief executive officer di Angelini Consumer. “La presenza di Angelini Industries in questo settore, rafforzata dall’importante collaborazione con Prénatal, vuole inoltre essere un segnale di ottimismo e vicinanza alle giovani famiglie in un contesto storico caratterizzato da una contrazione della natalità”.

“Essere un punto di riferimento, di fiducia e di aiuto alla crescita per le famiglie e i bambini è lo scopo di Prénatal e di tutte le insegne di PRG Retail Group – annota Massimo Arioli, Managing Director e Chief Operating Officer di PRG Retail Group –. In questo momento storico, particolarmente sfidante per i genitori italiani, è ancora più importante sviluppare alleanze e progetti concreti che consentano di offrire alle persone soluzioni omnicanale innovative, di qualità e a prezzi accessibili. La partnership con Angelini Consumer rappresenta una sinergia positiva tra aziende italiane che uniscono le forze per fornire ai clienti un servizio sempre più efficace”.

La piattaforma, cui si accede con immediatezza attraverso la creazione di un profilo personale su https://shop.imamma.it, rappresenta un’ulteriore evoluzione di iMamma, l’applicazione di Angelini Consumer dedicata alle nuove famiglie e già consultata da oltre 180.000 utenti in Italia. La sua gestione è affidata a una nuova società partecipata al 60% da Angelini Consumer e al 40% da Prénatal.