Bending Spoons completa l'acquisizione della app americana Evernote

Bending Spoons completa l’acquisizione di Evernote

Bending Spoons, azienda italiana che è diventata uno dei leader globali nello sviluppo e commercializzazione di app per smartphone, ha completato l’acquisizione di Evernote, la nota app per la gestione di appunti e impegni con sede nella Silicon Valley, perfezionando l’operazione annunciata a novembre 2022. La società milanese ha affermato di avere grandi ambizioni per il futuro di Evernote, e la sua fiducia non si basa solo sulla popolarità del marchio e del prodotto Evernote, bensì anche sulla piattaforma con la quale Bending Spoons ha già portato numerose applicazioni, tra le quali Remini, Splice e Dawn AI. Il gruppo a settembre aveva chiuso con successo un maxi round di finanziamento da 340 milioni di euro.

Un’azienda italiana fa shopping in America

“In Bending Spoons, siamo entusiasti di poter contribuire al successo di Evernote. Faremo leva sulle tecnologie e le competenze che abbiamo sviluppato nel corso del tempo per elevare il prodotto al suo massimo potenziale” spiega Luca Ferrari, cofondatore e amministratore delegato di Bending Spoons. “L’acquisizione segna un nuovo inizio per Evernote e costituisce un raro esempio di un’impresa italiana che acquisisce un’azienda della Silicon Valley“. “Bending Spoons si augura che questo serva da incoraggiamento a imprenditori e investitori ambiziosi e li spinga a estendere la propria area di azione al di là dei tradizionali centri di eccellenza tecnologica”, ha aggiunto.