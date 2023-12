Bitcoin, gli Usa aspettano gli Etf ma in Europa ci sono già gli Etp

Il bitcoin e tutte le crypto sono in grande spolvero ma come si fa a investire? Negli Usa sono in attesa che la Sec dia il via libera agli Etf basati sulle crypto. In Europa invece ci sono da 5 anni gli Etp, ossia strumenti che riproducono la performance del titolo sottostante, come ad esempio il bitcoin o altre crypto. “I nostri Etp sono quotati alla Borsa di Francoforte già da tempo – spiega Massimo Siani, responsabile per il sud Europa di 21Share, società specializzata in Etp – in realtà, nonostante tutto, possiamo dire che il bitcoin è il migliore asset liquido per gli investitori: chi ha comperato 10 anni ha fatto il miglior acquisto del dopoguerra. In Italia però solo 2-5 % degli investitori istituzionali prendono in considerazione le crypto. Posso capire che il retail che abbia paura ma chi lo fa di professione deve capire anche questo tipo di investimento”.

Quante sono le società come la vostra?

“Siamo circa una decina che operiamo nel mercato degli Etp”.

Dato che Etp e Etf sono strumenti simili perchè c’è molta attesa per il via libera sul mercato Usa?

“La Borsa Usa è molto più liquida di quella europea e quindi la quotazione di un Etf darebbe energia a tutto il mercato delle crypto”.

Cosa vi aspettate adesso dal bitcoin?

“Non possiamo fare previsioni dato che operiamo in questo mercato saremmo in conflitto di interesse. Però siamo ottimisti il mercato sta investendo e negli ultimi tre mesi i volumi sono raddoppiati”.

Il bitcoin è la crypto che è salita di più quest’anno?

“No è Solana che ha fatto circa il 300%. Questo perchè molti ingegneri stanno utilizzando per gli smart contract. Si tratta di contratti digitali molto sosfisticati che renderanno migliori i servizi. In questo momento c’è una gara tra Ethereum, Solana e altre crypto per essere il sistema impiegato per utilizzare gli smart contract”.

Da sottolineare che gli Etp di 21 Share basati sulle principali crypto o su un paniere sono facilmente reperibili e possono essere acquistati e anche venduti sulle piattaforme di trading delle maggiori banche.

L’investimento in crypto comunque va ponderato. Basta pensare che nel 2021 il bitcoin valeva 69mila dollari ed è sceso repentinamente fino ai 16mila del 2022. Ora è intorno ai 40mila dollari ed è da ritenersi l’asset da investimento più performante (153%) del 2023. Il mercato vede all’orizzonte la possibilità di un abbassamento dei tassi di interesse e quindi, come l’oro, anche il bitcoin ne trae beneficio. La principale crypto moneta, che ovviamente trascina al rialzo anche le altre dall’Ethereum a Solana, è comunque un bene scarso, proprio come l’oro anche lui ai massimi.

A regime ci saranno sul mercato 21 milioni di bitcoin. Ad aprile ci sarà l’halving che dimezzerà il numero di emissioni, un processo che avviene ogni quattro anni. Dall’inizio del 2020 sono stati aggiunti alla rete, mediante mining virtuale, 12,5 bitcoin ogni 10 minuti. In maggio questa quantità è stata dimezzata a 6,25. Nel 2024, diminuirà ulteriormente fino a circa 3,125, e il processo continuerà fino a quando saranno state minate 21 milioni di monete. Un fatto questo che dovrebbe avvenire solo nel lontano 2140.