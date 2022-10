«Compro tutto quanto gratis online». Ecco il trucco dei social

Il sistema delle gift card

Sui social circola un video che suggerisce un’app che si chiama Hype. Molti influencer propongono un link su Telegram, che fa iscrivere gratis a una piattaforma che elargisce “gratis” gift card. Vediamo come.

Come funziona Hype

Al momento dell’iscrizione, si attiva una sorta di catena di Sant’Antonio. Se invii un link ad un amico (dai 12 anni in su) e lui inserisce i suoi dati (nome, cognome, mail, codice fiscale) completando l’iscrizione, tu ricevi venti euro in gift card. Che non sono un vero guadagnato, ma si possono spendere sui siti di acquisti online. I video proposti dagli influencer si aprono quasi tutti con questa frase: “Io compro tutto quanto gratis”. Poi parte la spiegazione che viene spesso viene approfondita ancora di più sulle stories Instagram dove c’è un link che rimanda a Telegram.

Prima di conoscere il nome Hype (prepagata gestita da Banca Sella), però, bisogna andare su un canale privato (questo perché l’influencer sa che solo grazie al suo link riceverà i 20 euro). Qui si scoprono varie cose. Come il fatto che l’iscrizione è gratis, ma poi si attiva un pagamento mensile di 2,90 euro (“si disdice chiamando l’assistenza”). Oltre a ciò viene richiesto, si legge sempre nella chat Telegram, di versare un euro anche tramite bonifico che però non viene succhiato dall’applicazione ma rimane a disposizione dell’utente. I soldi guadagnati vanno sulla carta prepagata che arriva a casa e sono da usare per la spesa su Amazon, Zalando e altri canali.