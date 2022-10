Delivery, i trucchi che non sapete per risparmiare sulle consegne

Come risparmiare sul delivery

Durante il lockdown abbiamo conosciuto i benefici del food delivery. Abbiamo capito, però, anche un’altra cosa. Che la consegna può far lievitare il prezzo del piatto. Il costo del servizio infatti viene scaricato soprattutto sul portafogli del consumatore. Un’operazione indispensabile da parte dei ristoratori per sostenere il servizio. Allora per risparmiare e al contempo rimanere seduti sul divano, ecco alcuni trucchetti.

Le promo

Una delle armi per pagare di meno sulla piattaforma è quella di affidarsi alle promo. Periodicamente infatti app come Just Eat, Deliveroo ecc. applicano degli sconti sui ristoranti online. La percentuale dello sconto è visibile in molti casi proprio vicina all’icona del brand che appare nella schermata di ricerca. Le promozioni però possono essere applicate anche a singole pietanze o prevedono l’aggiunta di articoli omaggio. Il risparmio, ovviamente, può essere ottenuto anche con l’inserimento di codici promozionali.

Più si spende più si risparmia

Capita spesso che ordinando in alcuni ristoranti, si possa non pagare la consegna. Molte volte questo può essere un incentivo della piattaforma a scegliere le realtà appena arrivate o che hanno bisogno di catturare clienti. In alcuni casi il prezzo di consegna viene eliminato dal conto se si effettua un ordine minimo stabilito a una certa cifra. Quindi in teoria, più si mangia più risparmia. Ecco perché spesso il delivery risulta conveniente alle numerose compagnie.

Controllate la distanza del ristorante

Occhio che il surplus del prezzo può dipendere anche dalla distanza del ristorante. Vero è che dopo la lezione della pandemia ha reso più efficiente il servizio di consegna. E ora i piatti arrivano meno freddi e con meno ritardi. Ma, in ogni caso, meglio scegliere il ristorante più vicino se lo conosciamo e ci piace.

App anti-spreco

Poi ci sono app come To good to go che offrono delle magic box con dentro dei cibi non venduti da alcuni ristoranti. Che non lo buttano e lo immettono nel circuito a prezzo conveniente. Chiaramente la scelta è limitata e la scatola deve essere ritirata in loco. Dentro le box, però, si possono trovare pietanze di ogni genere e prodotti che mantengono integro il gusto anche dopo ore dalla preparazione.