E-commerce: il colosso cinese Temu arriva in Europa e sfida Vinted

E’ il momento del recommerce, ovvero l’acquisto di articoli usati. Le ragioni sono molteplici: si va da crisi e l’inflazione che hanno eroso il potere d’acquisto dei consumatori, alle nuove dinamiche post Covid con un uso pervasivo di internet, sino alla maggior sensibilità verso la sostenibilità. O forse, semplicemente, per la gigantesca mole di acquisti anche affrettati e inutili fatti quotidianamente da ogni consumatore: capi d’abbigliamento o oggetti di cui poi ci si vuole sbarazzare. Sta di fatto che marketplace come Vinted, Wallapop e Depop stanno registrando crescite straordinarie.

L’Italia in coda ma ora va di corsa

Vinted vince la sfida e si aggiudica il ruolo di piattaforma più popolare diventando la cartina tornasole del settore. In Italia secondo i dati di Similarweb, il sito oggi registra una media di 6 milioni di visite al mese. Numeri di tutto rispetto, ma niente a che vedere con la Francia che con 25,8 milioni di visite mensili è il Paese europeo in cui Vinted è più frequentato. Nell’Ue si difende bene anche il mercato spagnolo dell’usato dove la piattaforma di reselling Wallapop.com registra quasi 22 milioni di visite mensili, mentre Vinted.es non supera i 4,6 milioni circa. A livello mondiale sono però gli Stati Uniti il Paese dove i prodotti second hand sono i più ricercati: è proprio negli Usa infatti, che la piattaforma poshmark.com può vantare una media di 51 milioni di visite al mese.

A fronte di ciò, è però significativo che a fronte di un traffico online globale che nella forma classica ha mantenuto un tasso di crescita del 3% su base annua ( ma con un calo ordini globali), in Italia si prevede che il commercio digitale su base annua aumenterà per il 2023 del 13%. E secondo l’ultima indagine dell’Osservatorio e-commerce B2c Netcomm – Politecnico di Milano, la penetrazione dell’online sul totale acquisti retail in Italia è pari al 12%, e quest’anno raggiungerà i 54 miliardi di euro. E il recommerce sta facendosi sempre più spazio.

Ombre cinesi anche sull’usato

Lo scenario europeo vede poi la rapida ascesa di Temu piattaforma e-commerce cinese lanciata negli Stati Uniti nel 2022 (dove riceve in media 104 milioni di visite mensili) e arrivata in Europa nel 2023, che ha alterato gli equilibri nella maggior parte delle classifiche dei marketplace. In Italia, Temu.com, in poco tempo si è posizionato appena sotto il podio, con una media di 14 milioni di visite mensili. Nella sua ascesa superato Zalando, sito rivelazione dello scorso anno, e ha spinto fuori dalla top five Manomano, arrivanado a fare il doppio del risultato di Vinted.