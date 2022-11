Musk la butta subito in politica su Twitter: «Votate Trump»

“Il potere condiviso frena i peggiori eccessi di entrambi i partiti, quindi consiglio di votare per un Congresso repubblicano, dato che la Presidenza è democratica”, ha scritto. Una frase che detta dall’uomo più ricco del mondo sulla piattaforma appena acquistata e che dovrebbe aveve almeno un vestito di imparzialità fa un certo effetto. Musk non ha mai negato di simpatizzare per Trump e non appena aveva iniziato a ipotizzare l’acquisto del social aveva teso subito la mano all’ex presidente, che punta a ricandidarsi alle prossime elezioni.