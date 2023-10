"O ti abboni o mi dai i tuoi dati". L'ultimatum di Facebook e Istagram agli utenti

“O ti abboni o mi dai i tuoi dati”. Questa in sintesi l’idea di Meta che ha deciso di lanciare una versione a pagamento dei suoi social network Instagram e Facebook. La società di Mark Zuckerberg offrirà agli utenti europei la possibilità di pagare un abbonamento mensile per utilizzare Facebook e Instagram senza pubblicità. Una possibilità, non un obbligo. Nel senso che la fruizione gratuita dei due social è ancora prevista e garantita.

Chi decide di non sottoscrivere alcun abbonamento, infatti, potrà continuare a utilizzare questi servizi gratuitamente, visualizzando però la pubblicità e accettando la policy di utilizzo dei suoi dati. “Crediamo fermamente in una internet gratuita supportata dagli annunci e continueremo a offrire l’accesso gratuito ai nostri prodotti e servizi indipendentemente dalle diverse disponibilità economiche – ha scritto Meta in un comunicato -. Ci impegniamo a mantenere le informazioni delle persone private e sicure, ai sensi delle nostre normative e del Regolamento Ue sulla protezione dei dati”. Pare ovvio, comunque, che le informazioni delle persone che decideranno di sottoscrivere l’abbonamento non saranno utilizzate per gli annunci pubblicitari.

E dunque dal 6 di ottobre si potranno attivare gli abbonamenti con tariffe non proprio a buon mercato. Infatti a seconda che si scelga di attivare l’abbonamento sul web o da mobile il costo sarà rispettivamente di 9,99 euro sul web o di 12,99 euro al mese su iOS e Android. Indipendentemente da dove si effettui l’acquisto, l’abbonamento sarà valido per tutti gli account Facebook e Instagram collegati al centro gestione account dell’utente.

Fino all’1 marzo 2024, l’abbonamento iniziale sarà valido per tutti gli account collegati al centro gestione dell’utente. Mentre dal 1 marzo 2024 in poi, per ogni ulteriore account inserito nel centro gestione, si applicherà un costo aggiuntivo di 6 euro per gli abbonamenti sottoscritti sul web, e di 8 euro al mese sempre al mese per quelli attivati su iOS e Android. Il motivo che ha spinto meta ad accelerare il lancio dei servizi a pagamento in Europa è legato al verdetto della Corte di Giustizia Ue, che lo scorso dicembre ha detto che Meta non può utilizzare i dati personali degli utenti per targhettizzare gli annunci mostrati a meno che questi non abbiano dato un esplicito consenso.

Comunque Facebook e Instagram offrono già da qualche tempo l’opzione a pagamento, ossia Meta Verified, che garantisce la certificazione e una maggiore protezione dell’account, ed è pensata principalmente per i creator. Altri servizi a pagamento sono stati resi disponibili anche da Snapchat, X, Telegram. Mentre TikTok potrebbe lanciare una versione priva di pubblicità a 4,99 dollari al mese.