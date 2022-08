I dati semestrali di Fastweb

Anche nel secondo trimestre dell’anno Fastweb registra un aumento di clienti, del fatturato e dei margini, tagliando il traguardo del 36esimo trimestre consecutivo di crescita. Un risultato che premia l’evoluzione di Fastweb e della sua strategia che affianca ai risultati di business anche il raggiungimento di obiettivi di bene comune che vengono perseguiti secondo i più alti standard di responsabilità sociale e di sostenibilità ambientale per la lotta ai cambiamenti climatici.

Nel primo semestre continua il trend di crescita nell’acquisizione di clienti con 375 mila nuovi clienti complessivi nei segmenti dei servizi di accesso fisso, mobile e wholesale (+15 per cento rispetto al primo semestre 2021). Nello stesso periodo i ricavi totali hanno raggiunto 1.199 milioni di euro, in aumento del 1,5 per cento rispetto al primo semestre del 2021.

In crescita l’ebitda complessivo che al 30 giugno 2022 ha raggiunto i 403 milioni di euro (+5 per cento rispetto al primo semestre 2021) mentre l’ebitda inclusivo dei costi di locazione si attesta a 374 milioni di euro, segnando un incremento del 5 per cento rispetto al primo semestre 2021.