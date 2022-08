Luca Penati nominato in Bee

Growens, società ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan e operante nel settore delle cloud marketing technologies, annuncia la nomina di Luca Penati a nuovo chief marketing and communications officer di BEE, la business unit con sede a San Francisco fondata nel 2014 e leader nell’offerta di strumenti di design no-code che rendono possibile a tutti la creazione semplice e veloce di contenuti digitali.

In qualità di CMCO, il manager italiano riporterà direttamente al ceo di BEE Massimo Arrigoni e guiderà il marketing e la comunicazione a livello mondiale, sfruttando il successo dei visual builders di BEE in molti settori e in oltre 180 paesi. Nell’ambito del Gruppo Growens, BEE è la business unit che esprime la maggiore crescita, con ricavi ricorrenti nel Q2 2022 pari a 8,4 milioni di euro, in crescita di oltre il 61% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente. Ogni mese, i visual builder di BEE vengono utilizzati oltre 6 milioni di volte, consentendo a singoli e a team da remoto di creare facilmente contenuti digitali in tutti i settori, dal marketing alle risorse umane, dall’istruzione superiore alla sanità. Tra i clienti di BEE, si citano, tra gli altri, giganti tech come Google, Netflix, Spotify e Amazon.

Luca Penati porta nella business unit BEE oltre tre decenni di esperienza nel marketing e nella comunicazione a livello internazionale. Cresciuto professionalmente in Italia, Penati si è trasferito in Silicon Valley nel 1999 per lavorare per Apple. Da allora ha ricoperto ruoli manageriali in agenzie di marketing e comunicazione come Edelman, Ogilvy and Weber Shandwick, occupandosi di plasmare, costruire e proteggere i brand, dalle startup alle Fortune 500. Di recente è stato fondatore e consulente capo di Penati and Partners, una società di consulenza di marketing e comunicazione dedicate a startup. “La nomina di Luca, un manager italiano di grande esperienza e potenziale, è un’ulteriore conferma dell’impegno da parte del gruppo Growens nel supportare la crescita di BEE su scala globale” ha dichiarato Nazzareno Gorni, amministratore delegato di Growens. “Negli ultimi anni, BEE ha compiuto notevoli progressi e oggi è la business unit che ha il più alto tasso di crescita in tutto il Gruppo. L’esperienza e la creatività di Luca contribuiranno a consolidare questo trend e a far progredire BEE e il Gruppo nella prossima fase di crescita.”