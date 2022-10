Il lavoro degli influencer

Un’industria in rapida crescita, che nel mondo vale già 14 miliardi, valore che in soli 5 anni è triplicato. Un mercato che anche in Italia si sta evolvendo rapidamente, registrando un +15% nel 2021 rispetto all’anno precedente (elaborazione DeRev Lab) e raggruppando oggi 350mila persone per un valore di mercato di 280 milioni di euro. Stiamo parlando di influencer, youtuber, instagrammer e creator, che insieme creano quell’attività che si chiama comunemente influncer marketing.

Secondo i dati presentati nel report “Brand & Marketer” dell’Osservatorio Nazionale Influencer Marketing (Onim), oltre il 50% delle aziende italiane ha attivato campagne di influencer marketing (IM) nel 2021. E, se ancora una parte di queste non si è spinta oltre l’attivazione di 3 progetti nell’arco dei 12 mesi presi in esame, sempre nello stesso periodo si è vista una crescita del 15% delle imprese che hanno investito in 10 progetti di IM o più (più del 37%).

La crescita del settore si accompagna a una sempre maggiore professionalizzazione di questa figura: non a caso, il 53% degli intervistati nella ricerca Onim ha dichiarato l’intenzione di aumentare la voce di budget dedicata all’IM. Sempre di più, infatti, le aziende sono consapevoli del valore portato da influencer e content creator, come dimostra la spesa di 280 milioni di euro sostenuta solo nel 2021 (+12% sul 2020). Influencer e content creator sono di fatto una nuova categoria imprenditoriale, capace di attrarre investimenti.

Per questo motivo è nata Assoinfluencer, la prima associazione italiana di categoria, inserita nell’elenco delle associazioni professionali del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha l’obiettivo di rappresentare e tutelare istanze e interessi di chi lavora nell’ambito digitale. E proprio per supportare da un lato e regolamentare dall’altro questa categoria professionale in ascesa, ma ancora poco tutelata sul piano legale, l’associazione è nata da un’idea degli avvocati Jacopo Ierussi e Valentina Salonia. L’associazione, che ha mosso i primi passi a livello istituzionale nel 2018, si appresta a lanciare ora la sua campagna associativa.