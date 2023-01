Isybank, la nuova banca digitale di Intesa: Valitutti ad

Isybank nasce dall’alleanza con la fintech Thought Machine

Prende forma il progetto di Isybank, la banca digitale lanciata dal gruppo Intesa Sanpaolo. La guida operativa è affidata all’amministratore delegato Antonio Valitutti. Presidente Mario Boselli. Ad affiancarli in consiglio d’amministrazione: Virginia Borla, Giampio Bracchi, Donatella Busso, Renato Cerioli, Andrea Chioatto, Achille Galdini, Paola Papanicolaou.

La nuova banca digitale verrà lanciata su tecnologia cloud e avrà come punto di forza la partnership con la fintech britannica Thought Machine, fondata nel 2014 da Paul Taylor, un ingegnere ex Google che nel 2012 aveva seguito il progetto di sintesi vocale.

Investimento da 45 milioni

Isybank, secondo il Piano d’impresa 2022-2025, fornirà servizi bancari inizialmente ai 4 milioni di clienti di Intesa Sanpaolo che non vanno in filiale e sono interessati a usare servizi esclusivamente online e via mobile. Come spiega una nota “ciò consentirà contestualmente al gruppo – che si pone come obiettivo la leadership nel panorama europeo per efficienza operativa e innovazione a servizio della clientela – una riduzione strutturale dei costi”.

In questa iniziativa il gruppo guidato da Carlo Messina investirà 45 milioni di euro. Isybank fa parte del più ampio progetto di trasformazione digitale del gruppo. L’impegno previsto è di 5 miliardi di euro e coinvolgerà 4.000 persone tra nuove assunzioni di profili particolarmente specifici e riconversioni professionali.