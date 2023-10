Le Pmi scoprono il lending crowdfunding, boom di richieste nel 2023

Il lending crowdfunding è una forma di finanziamento collettivo che consente di prestare denaro a piccole e medie imprese, in cambio di un tasso di interesse, oltre all’ovvio rimborso dei capitali.

Ebbene, secondo i dati forniti da Opstart (fintech hub del crowdfunding e tra i principali player del settore) relativi al portale di proprietà Crowdlender, questa tipologia di crowdfunding sta vivendo una crescita particolare, con un +273% anno su anno, rispetto ai primi mesi del 2022. L’incremento fa seguito a quello dei semestri precedenti, che si era attestato a +30%.

“Il 100% delle società che, ad oggi, abbiamo finanziato tramite la nostra piattaforma, hanno pagato interessi e capitale puntualmente. Ciò dimostra la solidità dei nostri criteri di selezione, nel momento in cui decidiamo di promuovere un’azienda partner” dice Giovanpaolo Arioldi, CEO di Opstart.

Come anticipato, tra le regioni che credono di più in questa forma di investimento troviamo la Lombardia, con il 35,24% degli investitori, il Piemonte (25%), l’Emilia-Romagna (7%) e il Veneto (5%). Perché queste regioni? Sono regioni con un tessuto imprenditoriale molto forte e, non a caso, sono le regioni da cui buona parte delle società emittenti provengono. Entrando nei particolari, il numero di investitori dei primi 5 mesi del 2023 ha già superato del 68% quello di tutto il 2022 e, fra le province che maggiormente sostengono il lending crowdfunding, ci sono Milano, Bergamo e Monza-Brianza, ma anche Torino, Bologna e Treviso.

Il 63,24% delle operazioni di lending crowdfunding analizzate appartiene all’ambito sostenibilità e green, con un 47% relativo agli efficientamenti energetici di grandi edifici, attraverso il bonus 110%. Al secondo posto, con il 19% delle operazioni, si posiziona il puro settore immobiliare, non collegato al bonus 110%. Il settore real estate, in tutte le sue sfaccettature, incide quindi per un 66% circa, spesso sovrapponendosi al mondo della sostenibilità.

Cosa sta spingendo il lending crowdfunding che rispetto allo scorso anno sta vivendo una robusta crescita (+273%)? Il tasso di interesse medio annuale offerto nel primo semestre 2023 è dell’8,56%, nel 2022 era del 7,71%. “Il lending crowdfunding – sottolinea il CEO di Opstart – è quindi un’ottima opportunità per gli investitori. Nel caso specifico di Opstart, ipotizziamo che anche il tipo di campagne proposte abbia fatto la differenza: la maggior parte dei progetti presentati appartengono infatti alla sfera di sostenibilità, green ed efficientamento energetico. Investire con Crowdlender significa quindi compiere una scelta anche etica, partecipando a operazioni che hanno un risvolto positivo sul pianeta, conclude Arioldi”. (Teleborsa)