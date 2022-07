Musk sulla presunta relazione con Nicole Shanahan

Il fondatore di Tesla e SpaceX, Elon Musk, ha negato ieri tramite un tweet le indiscrezioni pubblicate dal “Wall Street Journal”, secondo cui il miliardario sarebbe la causa del divorzio tra il cofondatore di Google Sergey Brin e la moglie di quest’ultimo, Nicole Shanahan.

In un tweet pubblicato ieri, Musk ha definito l’indiscrezione “un’idiozia totale”, affermando che i coniugi Brin sono suoi amici e negando qualunque relazione extra-coniugale con la moglie del cofondatore di Google. “Ho visto Nicole solo due volte in tre anni, ed entrambe le volte in presenza di molte persone. Nulla di romantico”, ha scritto Musk su Twitter, prima di accusare il “Wall Street Journal” di essersi ridotto “a livelli ben più bassi di un tabloid”.