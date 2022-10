Nasce il nuovo social con cui si può guadagnare chattando

Il nuovo social TaTaTu

TaTaTu, il social network basato sulla sharing economy dei dati e sulla “circular economy”, ha lanciato la sua nuova versione implementando il servizio di chat tra gli utenti. Da ora, dunque, sarà possibile guadagnare i TTU Coin anche attraverso la conversazione tra gli iscritti. La missione di TaTaTu è, fin dall’inizio, tanto originale quanto nobile: ripagare le persone che passano il loro tempo sulla piattaforma. Da allora, la community di TaTaTu ha continuato a crescere, e il modello ideato dal produttore cinematografico e imprenditore Andrea Iervolino sta spopolando.

Inoltre, per usare la chat non è necessario essere in possesso di un numero di cellulare, basta essere connessi alla piattaforma, un vantaggio notevole anche per la sicurezza di coloro che sono preoccupati che la loro attività online sia costantemente monitorata dai siti web o dai servizi online a cui accedono. «Da oggi sarà possibile guadagnare TTU Coin attraverso la messaggistica e l’interazione con gli altri utenti – commenta Andrea Iervolino, ceo e founder di TaTaTu -. L’utente è sempre parte integrante del nostro sistema e vogliamo dargli l’importanza che merita. Dopo diversi anni dal lancio in Italia, sono contento che adesso le persone possano ricevere altrettanto valore grazie alle conversazioni che intrattengono su TaTaTu. Sarà un modo divertente e spensierato di poter ricevere Coin e sfruttarli sul nostro e-commerce».

Il sistema, infatti, è basato sulla premialità di chi usufruisce dei contenuti presenti: basta ricevere dei like, commenti, condivisioni, invitare gli amici ad iscriversi alla piattaforma o messaggiare per iniziare a guadagnare TTU Coin, la “loyalty coin” di TaTaTu, da spendere su un e-commerce dedicato, dove è possibile acquistare una vasta categoria di prodotti (dal fitness alla tecnologia, dall’education al leisure, passando per il fashion luxury, con brand d’alta moda a portata di coin), accedere a servizi specifici o partecipare alle aste che mettono in palio esperienze esclusive.

Tra queste, alcune delle attività proposte permettono di immergersi nel cuore dell’industry cinematografica internazionale dal vivo, partecipando ad eventi, set internazionali e tanto altro. Si tratta perlopiù di occasioni inedite e speciali che, in alcuni casi, permettono di vivere in prima persona il mondo del cinema e dell’intrattenimento. Il fine è quello di creare un modello di business equo, dentro quella che viene definita “sharing economy del data”, dove il valore del tempo investito online diventa moneta di scambio e il potere è degli utenti.