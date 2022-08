L’importanza dei password manager

Comodità, velocità e praticità sono i punti di forza del mondo digitale, ma non manca una dose di vulnerabilità che è possibile contrastare solo con password d’accesso di buona qualità. Lo sanno bene i ladri digitali, gli hacker, che ormai colpiscono dalle piccole utenze private alle grandi realtà aziendali, anche governative. Visto che i servizi da proteggere sono tanti e le password anche, inutile vivere incubi e imprecare di fronte ai vuoti di memoria; ci sono app e programmi che fanno questo lavoro per noi con garanzie ben maggiori degli appunti che possiamo tenere nascosti in casa su un foglio di carta o, peggio ancora, nel portafogli.

Che cosa sono i password manager

Al fine di informare il consumatore sui migliori programmi di difesa contro gli hacker, Altroconsumo ha testato 17 tra i cosiddetti “password manager”, programmi o app che consentono di conservare, generare e gestire le proprie password. Sono utili per custodire tutti i nostri dati di accesso e potervi accedere inserendo la chiave per entrare nel programma; basterà, quindi, utilizzare una sola password per poter consultare tutte le altre. Questi programmi consentono anche di creare in automatico password estremamente sicure, complesse e tali da garantire una navigazione a prova di ladro.

In genere, infatti si cade nella trappola di creare password facili da memorizzare, che poi sono anche quelle più semplici da violare, come quelle con la nostra data di nascita. Un altro errore, legato alla nostra necessità di memoria, è utilizzare la stessa password per accessi diversi: se viene intercettata, apriremo le porte ai nostri account. Il password manager è comodo e pratico, ma è fondamentale scegliere bene e ricordarsi la password principale di accesso, nel caso remoto in cui i server dell’app dovessero essere violati da un attacco hacker – tutte le password, infatti, sarebbero compromesse in un colpo solo.

I migliori password manager

I password manager sono in genere a pagamento, con abbonamento mensile o annuale, ma offrono un periodo di prova gratuito per cimentarsi. I programmi gratuiti sono in genere di minore qualità, come si può vedere nella tabella del test condotto da Altroconsumo. Per chi non ha particolari esigenze, sono disponibili le funzionalità basilari dei password manager all’interno dei browser di navigazione (come Chrome, Firefox e Safari). Nello specifico, le prove sono state condotte sui password manager dedicati, che consentono più versatilità, maggiori funzionalità e un servizio di assistenza. Altra prova strategica è la creazione di password sicure: è stato verificato se i password manager mettono a disposizione password efficaci e complesse. In particolare, è stato valutato se il programma segnala la presenza di password insicure, con l’indicazione corretta di come migliorarle.

Oppure se protegge dal cosiddetto “brute force attack”, un attacco informatico eseguito tramite software che inseriscono milioni di password fino a che indovinano quella giusta; o se consente di attivare l’autenticazione a due fattori, cioè abilita l’accesso non solo tramite password, ma anche con l’inserimento di un codice ulteriore. Sono stati valutati anche la protezione da attacchi phishing e la segnalazione di siti non sicuri. I password manager del test non sono tutti facili da usare, cosa che potrebbe essere problematica per gli utenti meno smart, mentre sono tutti equilibrati sul fronte della privacy.

Come sceglierlo

Dai risultati sintetizzati nella tabella emerge che sono stati premiati i software che richiedono una password principale sicura, fornendo le indicazioni corrette per crearla. Infatti, in cima alla classifica troviamo Agilebits 1Password, che guadagna il titolo di Migliore del Test grazie all’elevata sicurezza nelle varie fasi di utilizzo e a un’interfaccia che la rende molto comprensibile e pratica da utilizzare anche per gli utenti poco digitali. Sempre tra i primi risultati, troviamo 8Bit Solutions Bitwarden, che si aggiudica il sigillo di Miglior Acquisto.