Reddit vola al debutto a Wall Street, primo social quotato dal 2019

Brillante il debutto di Reddit sulla borsa di Wall Street. Le azioni (RDDT) hanno avviato gli scambi a circa 47 dollari, un prezzo nettamente superiore a quello dell’offerta pubblica iniziale (IPO) di 34 dollari. La piattaforma online di social networking rappresenta la prima società social ad essere quotata dal 2019, dal debutto di Pinterest.

La società ha annunciato che i suoi moderatori, noti come Redditor e che non sono dipendenti di Reddit, possono partecipare all’IPO della società attraverso il suo “directed share program”. Per questo motivo, Reddit ha affermato che esiste la possibilità che “investitori individuali, retail o di altro tipo, costituiscano una percentuale maggiore di investitori che partecipano a questa offerta rispetto a quella tipica di un’offerta pubblica iniziale”. Reddit ha affermato di avere una media di oltre 60.000 moderatori attivi giornalmente nel dicembre 2023.

“Ci quotiamo in Borsa per portare avanti la nostra missione e diventare un’azienda più forte – ha detto il CEO Steve Huffmann – Ci auguriamo che la quotazione in Borsa offra vantaggi significativi anche alla nostra comunità. I nostri utenti hanno un profondo senso di proprietà nei confronti delle comunità che creano su Reddit. Questo senso di proprietà si estende spesso a tutto Reddit. Lo vediamo nella passione dei nostri utenti per le loro comunità, nel loro desiderio che Reddit sia quanto più sorprendente possibile e nella loro disapprovazione quando li deludiamo. Vogliamo che questo senso di proprietà si rifletta nella proprietà reale, affinché i nostri utenti siano i nostri proprietari. Diventare una società pubblica lo rende possibile. Con questo in mente, siamo entusiasti di invitare gli utenti e i moderatori che hanno contribuito a Reddit ad acquistare azioni nella nostra IPO, insieme ai nostri investitori”.

Reddit si definisce “una città digitale globale in cui chiunque nel mondo può unirsi a una comunità per imparare gli uni dagli altri, impegnarsi in conversazioni autentiche, esplorare passioni, ricercare nuovi hobby, scambiare beni e servizi, creare nuove comunità ed esperienze, condividere qualche risata, e trovare appartenenza”. Nel dicembre 2023 più di 500 milioni di visitatori e nei tre mesi terminati il 31 dicembre 2023 una media di 73,1 milioni di utenti unici attivi giornalieri (DAU), in tutto il mondo si sono riuniti su Reddit.

I ricavi per gli anni terminati il 31 dicembre 2022 e 2023 sono stati rispettivamente di 666,7 milioni di dollari e 804 milioni di dollari, con una crescita del 21%. Il margine lordo per gli anni terminati il 31 dicembre 2022 e 2023 è stato rispettivamente dell’84% e dell’86%. La perdita netta per gli anni terminati il 31 dicembre 2022 e 2023 è stata rispettivamente di 158,6 milioni di dollari e 90,8 milioni di dollari. L’EBITDA rettificato per gli anni terminati il 31 dicembre 2022 e 2023 è stato rispettivamente di -108,4 milioni di dollari e -69,3 milioni di dollari.

Durante i tre mesi terminati il 31 dicembre 2023, circa il 50% degli utenti Redditor ha visitato la piattaforma da fuori gli Stati Uniti. Nei tre mesi terminati il 31 dicembre 2023, oltre il 90% di tutti i post su Reddit sono stati pubblicati in inglese. La società vede quindi “un’enorme opportunità di crescita in aree geografiche al di fuori degli Stati Uniti e in lingue diverse dall’inglese”. Sta iniziando il lavoro di traduzione del corpus di dati di conversazione utilizzando modelli di traduzione in più lingue diverse per aumentare la crescita internazionale. In particolare, si concentra sulla crescita dei Redditor nel Regno Unito, Francia, Spagna, Germania, Brasile e India. (Teleborsa)