Tik Tok compra gli ospedali

ByteDance, il gruppo cinese fondato da Zhang Yiming nel 2012 che controlla TikTok, ha rilevato una delle maggiori catene private di ospedali cinesi per circa 1,5 miliardi di dollari. Fondata nel 2006 a Pechino, Amcare gestisce sette ospedali pediatrici e per donne, due cliniche e cinque centri post partum in Cina, secondo quanto riporta il sito del gruppo. Si tratta di una delle maggiori operazioni da parte di un gruppo tech da quando nel 2020 il governo del presidente Xi Jinping ha avviato la stretta normativa che ha colpito, oltre all’ambito immobiliare, anche quello tecnologico.

L’operazione di Tik Tok

ByeDance ha pagato 10 miliardi di yuan per acquisire Amcare Healthcare, scrive Caixin, secondo cui ora due controllate della holding possiedono una partecipazione combinata del 100% di Amcare. Si tratta di Xiaohe Health (con sede a Hong Kong) per il 69,5% e Xiaohe Health Technology (con sede a Pechino) per il rimanente 30,47%. L’app sanitaria di ByteDance, Xiaohe compete con Alibaba Health Information Technology e Ping An Healthcare and Technology (Ping An è uno dei maggiori gruppi assicurativi cinesi) per le consultazioni mediche online, gli appuntamenti in ospedale e i servizi per il benessere.

Un settore che in Cina vale 89 miliardi di dollari, ricorda Bloomberg, potenziato da misure a livello nazionale per arginare la pandemia da Covid-19. ByteDance, criticato per la sua app TikTok che può creare dipendenza nei minori, si unisce ad altri giganti della tecnologia come da Apple e Amazon che stanno esplorando diverse strade per digitalizzare il settore sanitario. L’acquisizione è una delle più importanti in termini di valore da quando le autorità hanno iniziato a frenare «l’espansione disordinata del capitale» nel 2020, scoraggiando le transazioni di grandi dimensioni che avevano fatto crescere molto negli anni precedenti gruppi come Alibaba e Tencent.

ByteDance negli anni è cresciuta oltre il suo core business dell’intrattenimento online. Sebbene sia considerata ancora oggi la startup meglio valutata al mondo, ByteDance è stata scambiata nelle ultime settimane a valutazioni inferiori a 300 miliardi di dollari, con un calo del 25% rispetto allo scorso anno. Anche perché, scrive Bloomberg, alcuni investitori stanno cercando di vendere al meglio le quote da quando il gruppo ha rinviato la quotazione.

Quotazione rinviata

Dietro alla stretta di Pechino al suo debutto sul listino di Hong Kong ci sarebbero i timori sulla gestione dei dati raccolti dalle società tech. Secondo le autorità, infatti, i dati conservati dalle piattaforme potrebbero essere compromessi qualora le aziende cercassero finanziamenti esteri. Per questo, il governo nei mesi scorsi ha richiesto a ByteDance di conoscere le politiche di raccolta e conservazione delle informazioni. Tra l’altro, la holding di TikTok era stata tra le 13 società ammonite ad aprile dai regolatori cinesi, che avevano sollecitato un approccio più severo alla salvaguardia della privacy.