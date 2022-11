Il film pubblicato su Twitter

Mentre prosegue il fuggi fuggi dei dipendenti da Twitter, il social assomiglia sempre di più ad una nave alla deriva. Oltre ai tanti utenti che hanno annunciato di voler cancellare il proprio account, si palesa un problema anche di copyright e di controllo dei contenuti pubblicati. Il sito specializzato The Verge ha raccontato come nei giorni scorsi siano stati pubblicati integralmente diversi film, tra cui The Fast and the Furious, Tokyo Drift con una serie di clip di due minuti diviso in quasi 50 tweet.

Secondo il sito Mashable, su Twitter sarebbero girati anche altri film pirata, tra cui la pellicola Hackers del 1995 e il film Avatar del 2009, entrambi poi rimossi. I post sono rimasti online per quasi 24 ore e solo recentemente l’account che li aveva pubblicati è stato sospeso. Una negligenza del social legata al fatto che molti dipendenti che si occupavano proprio del controllo se ne sono andati.