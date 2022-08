Wikipedia sulla recessione

Mentre il nuovo calo del settore manifatturiero nell’Eurozona, con l’indice Pmi sceso a 49,8 punti sotto la soglia critica dei 50, indica la contrazione della produzione in Europa, il dibattito sulla recessione è così intenso che Wikipedia ha impedito ai nuovi utenti di modificare la sua pagina relativa alla fase del ciclo economico perché le persone continuano a cambiare la definizione. Lo segnala il sito di Fortune sottolineando che, se si guarda la cronologia, gli utenti hanno modificato la pagina più di 180 volte la settimana rispetto alle 88 revisioni dell’intero 2021 (e prima dell’ultima settimana, la pagina ne aveva visto solo 24 nel 2022). Adesso l’icona di un lucchetto appare sopra il pulsante di modifica, a indicare che è «protetto per prevenire atti di vandalismo». In sostanza, per evitare una guerra di editing, l’organizzazione a impedire ai nuovi utenti, o a chiunque non abbia un account, di apportare qualsiasi modifica. Di certo, il dibattito sulla definizione di recessione è assai acceso. Alcuni lo definiscono come due trimestri consecutivi di crescita negativa del PIL, indipendentemente da ciò che altri indicatori, come un mercato del lavoro forte, dicono sull’economia.

Chi ha ragione?

Ma altri credono che non ci sia ufficialmente una recessione fino a quando il National Bureau of Economic Research non dice che lo è. Il NBER definisce una recessione come «un calo significativo dell’attività economica diffuso in tutta l’economia e che dura più di pochi mesi». Ma cosa è successo su Wikipedia? Giovedì, il Bureau of Economic Analysis ha pubblicato i dati che mostrano che il Pil negli Stati Uniti è sceso dello 0,9% tra aprile e giugno, segnando due trimestri consecutivi di contrazione economica. Ma mercoledì, un amministratore del sito di Wikipedia di nome Anarchyte ha spostato la pagina della recessione in uno stato semi-protetto. I nuovi utenti devono attendere quattro giorni e apportare dieci modifiche ad altre pagine prima di poter cambiare qualsiasi formulazione dell’articolo sulla recessione, secondo la politica di Wikipedia. Quando la pausa cesserà, domani 3 agosto, potranno apportare nuovamente modifiche, ma queste saranno riviste da editor «volontari». Anarchyte ha aggiornato la cronologia del sito, affermando che la pagina riguardava un argomento «attualmente controverso» e aveva subìto «l’aggiunta persistente di contenuti privi di provenienza o di scarsa provenienza».

La parte superiore della pagina relativa recessione ora avverte che ulteriori aggiornamenti senza riferimenti validi e affidabili verranno rimossi e recita: «Questo articolo potrebbe essere influenzato da un evento attuale. Le informazioni in questo articolo possono cambiare rapidamente con il progredire dell’evento».

L’annotazione ha catturato anche l’attenzione di Elon Musk, che ha taggato il co-fondatore di Wikipedia Jimmy Wales in un tweet scrivendo che «Wikipedia sta perdendo la sua obiettività». Sui social altre persone hanno accusato Wikipedia di aver cercato di cancellare la definizione popolare – due trimestri consecutivi di crescita negativa del Pil – per allinearsi con il presidente Joe Biden. Il giovedì, dopo la pubblicazione dei dati, la Casa Bianca ha infatti respinto l’idea che gli Usa siano in recessione e ha invece sottolineato la continua crescita dell’occupazione, la bassa disoccupazione e i crescenti investimenti da parte dei produttori.