Materie prime, rivoluzione green e sostenibilità. a/simmetrie fa il punto

Riflessioni sulla sostenibilità economica e ambientale della transizione ecologica

La transizione può essere descritta come il passaggio da una classe di materie prime (le fonti fossili di energia, il “fossile”) a un’altra, più diversificata, classe di materie prime: le cosiddette “terre rare”? Porta in dote anche cambiamenti geopolitici? Sono solo alcuni degli interrogativi che si affronteranno un incontro nella sala della Regina a Montecitorio mercoledì 24 maggio (ore 15.00). Ad organizzare la riflessione a/simmetrie, Associazione italiana per lo studio delle asimmetrie economiche, col patrocinio della Camera dei Deputati.

Per l’occasione l’associazione ha riunito quattro esperti riconosciuti del settore, con specializzazioni in diversi aspetti della filiera dell’energia (dalla filiera del fossile a quella del fotovoltaico, passando per quella delle materie prime), per fornire qualche dato e qualche spunto di analisi che possa guidare la riflessione politica su questo tema cruciali.

Dopo i saluti del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, aprirà l’incontro il vicepresidente della commissione Finanze, Alberto Bagnai, Seguirà l’intervento di Massimo Nicolazzi, consulente con trentennale esperienza nel settore energetico, dove ha ricoperto incarichi direttivi in Eni/Agip e Lukoil, e come Ceo in Centrex Europe Energy & Gas, nonchè docente di Economia delle risorse energetiche all’Università di Torino. Poi toccherà a Roberta Benedetti, Consulente e Senior Advisor Energy, consigliere non esecutivo indipendente in alcuni consigli di amministrazione e supervisory board di società quotate e non, italiane ed europee. Fondatore di una start-up per l’installazione di impianti rinnovabili su siti brownfield.

Seguirà Simona Benedettini, economista dell’energia con più di dieci anni di esperienza come consulente indipendente nel campo delle politiche energetiche e della regolazione dei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale con esperienze alla Commissione Europea e alla Financial Conduct Authority. Infine la parola passerà a Gianclaudio Torlizzi – Fondatore di T-Commodity, la prima società italiana specializzata nella consulenza indipendente sulle materie prime per utilizzo industriale. Torlizzi è anche consigliere del Ministro della Difesa per l’analisi strategica dell’impatto delle materie prime e dei materiali rari sulla supply chain e sul comparto industriale della Difesa e componente del gruppo di studio istituito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l’analisi dei flussi delle materie prime, semilavorati, capitale finanziario, risorse umane e altri input produttivi strategici indispensabili per la competitività del manifatturiero italiano.

Chiuderanno l’incontro Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive, e il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.