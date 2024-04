Quali città dopo Covid, crisi energetica, e guerre: la risposta nel libro "Vitruvio.0"

Cosa pensano delle proprie città coloro che abitano, a Milano, Roma, Napoli e Firenze?– E ancora, quali sono le nuove esigenze delle persone che, giocoforza o per convinzione,, fanno la scelta del vivere urbano? Le amministrazioni pubbliche, gli architetti e tutti coloro che a vario titolo gestiscono le forme e gli spazi in città stanno davvero interpretando questa nuova sensibilità? Perché in fondo il Covid stato solo l’ultimo e più eclatante “punto di svolta” di una tendenza che via via ha messo in discussione anni di inurbamento.

Ridefinizione e rigenerazione urbana

A queste domande intende rispondere il libro “Vitruvio.0, dialoghi sulla città e l’abitare innovativo”, presentato in questi giorni a Milano. Un volume che racconta il roadshow che si è svolto dal 2019 al 2023 ed ha messo attorno a tredici tavoli di discussione quarantasette tra esperti, giornalisti, sociologi, intellettuali, artisti, imprenditori, politici. Uno scritto che, come hanno sottolineato i curatori del volume Leopoldo Freyrie e Gianni Biondillo durante la presentazione, non si limita alla semplice analisi ma arriva a dare indicazioni concrete su quanto occorre fare. A cominciare dalla rigenerazione urbana, un tema particolarmente rilevante nella pratica urbanistica, ma intesa a tutti gli effetti come una politica per lo sviluppo delle città in ottica di un diverso rapporto tra abitante, abitazione, nuove tecnologie e e spazi verdi e di aggregazione. C’è poi il capitolo legato agli spazi abbandonati dall’industria e che possono contribuire alla nuova qualità territoriale, economica e sociale. E ancora i quartieri degradati che possono essere riconvertiti al concetto della città sostenibile.

In pochi anni un nuovo concetto di vivere

“Pandemia, crisi energetica e guerre hanno prodotto una forte svolta nel concetto stesso di vivere – spiega Leopoldo Freyrie – con questo libro vogliamo dare un piccolo ma importante contributo”. “Ai concetti – prosegue Freyrie, – abbiamo voluto aggiungere delle immagini ideate dall’artista, Marialuisa Montanari, capace di inventare le nuove città facendole apparire dal vero. Fotomontaggi di edifici e paesaggi noti, iconici, che compongono nuove architetture,. Senza dimenticare l’esistente ma cercando semmai di rimetterlo in gioco in modo innovativo”.

“La nostra idea è stata quella di produrre un libro agile e di facile consultazione – dice dal canto suo Biondolillo, – e non un mero regesto, inutilmente voluminoso”..

Importante disegnare già oggi il futuro

“In un momento storico segnato da un contesto in continua evoluzione tra pandemia, crisi energetica e guerre, grazie gli incontri dipanati in quattro anni, abbiamo discusso e imparato molto, provando a capire meglio il futuro delle nostre città – conclude Fabrizio Maja, vicepresidente electric branch di Mitsubishi e sponsor dell’iniziativa. – Ne è risultato un volume molto poco accademico e con soluzioni concrete”. Leopoldo Freyrie, dello Studio Freyrie Flores architettura, ha firmato ha firmato numerosi importanti progetti di architettura, urbanistica e interni, in numerosi Paesi del mondo come la Black Sea University di Tbilisi, il Boon the Shop di Seoul o la riqualificazione di Piazza Cordusio a Milano. È autore di importanti progetti di rigenerazione urbana e ambientale come quello della Bicocca e Piazza d’Armi a Milano, Prati di Caprara a Bologna e delle città di Gubbio e Celano. Gianni Biondillo, scrittore e ideatore del progetto “Sentieri metropolitani” è giornalista ed autore di romanzi e testi per il cinema e la televisione.