Partite Iva, stop all'acconto delle tasse da novembre. Pronta la riforma

“Sarà un fatto storico, per la prima volta in 50 anni le imposte non si pagheranno più in anticipo ma ad anno concluso e reddito guadagnato. Si sta, infatti, lavorando per abolire l’acconto già da novembre 2023, a beneficio di milioni di attività economiche: artigiani, commercianti e liberi professionisti con l’ipotesi anche di dipendenti e pensionati con altri redditi”.

Parola di Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo di Montecitorio, e responsabile Fisco della Lega, che è intervenuto al Congresso dei Tributaristi Italiani e al convegno di La Spezia dell’Associazione Nazionale Commercialisti.

“Si sta studiando di introdurre la norma della Lega a mia prima firma, proposta il 5 agosto 2020, direttamente nel decreto collegato fiscale alla manovra, per tutte le attività con un tetto di fatturato, probabilmente almeno sino a 500.000 euro di volume d’affari. Significherebbe per oltre 3 milioni di attività e svariate migliaia di contribuenti non pagare più nulla al 30 novembre 2023, rateizzandolo dunque da gennaio a giugno del 2024. Stop a prestiti in banca per pagare l’acconto di novembre e a sanzioni e interessi per chi non ci riesce. Allo stesso modo, nessuno sarà più a credito del fisco. Si tratta di un provvedimento che genera più liquidità per i cittadini e nessun problema per i conti pubblici, in quanto sulla base di quanto affermato da Eurostat con un apposito mio quesito, esso non determina alcuna necessità di copertura di bilancio ma solo di cassa”, spiega l’onorevole.

Quanto alla delega fiscale Gusmeroli (Lega) ha ricordato che “i principi cardine sono semplificazione, riduzione graduale delle imposte ma soprattutto riequilibrio nei rapporti tra cittadino e fisco, assolutamente squilibrato a favore di quest’ultimo. Sono ottimista per l’applicazione dei decreti attuativi e stiamo lavorando per applicare già da novembre 2023 una norma per abolire l’acconto spostandolo nel primo semestre del 2024″. “Si sta inoltre lavorando – continua ancora Gusmeroli – a un intervento di accorpamento delle aliquote al 23 per cento, ulteriore passaggio per arrivare alla Flat tax a fine legislatura. Finalmente c’è la volontà di semplificare e incidere sul sistema fiscale che è tra i più complicati al mondo. La complicazione fiscale è una tassa occulta che paghiamo tutti che ha un costo enorme per il sistema paese e non ci permette nemmeno di essere interessanti per gli investimenti esteri”.