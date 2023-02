Adani: "Bilanci sani". Ma ha perso 102 miliardi in 7 giorni

“I bilanci di Adani sono sani”. Ma il gruppo ha perso 102 miliardi in Borsa

“I nostri bilanci sono sani e i nostri asset solidi”. Il miliardario indiano Goutam Adani è intervenuto in prima persona per difendere gli interessi del suo gruppo, da giorni al centro di forti vendite sulla Borsa indiana. Vendite innescate, mercoledì 26 gennaio, dalla pubblicazione di un rapporto di Hindenburg Research che ha accusato il gruppo di frode e falso in bilancio. Alla chiusura degli scambi di oggi, giovedì 2 febbraio, i titoli del gruppo hanno perso complessivamente l’equivalente di 102 miliardi di dollari.

Cancellato l’aumento di capitale

Intanto, il gruppo ha anche cancellato un aumento di capitale da 2,4 miliardi di dollari per la società principale, Adani Enterprises, avviato il 26 gennaio scorso e che avrebbe dovuto chiudere il 31 gennaio.

Adani, dopo aver lasciato per giorni le reazioni a una serie di comunicati e documenti, è intervento in prima persona con un videomessaggio pubblicato prima dell’apertura del mercato di oggi. Nel messaggio, Adani ha dichiarato tra l’altro che l’annullamento dell’aumento “non ha nessun impatto sulle nostre attività attuali o progetti futuri”. La cancellazione dell’aumento è stata decisa per “proteggere” gli investitori. “Per me – ha spiegato Adani – l’interesse degli investitori è prioritario e ogni altra cosa è secondaria”.

Le accuse di Hindenburg

Adani ha anche ribadito che utili e cash flow sono “molto forti” e il gruppo ha “un impeccabile track record per onorare i propri debiti”. Tra le accuse di Hindemburg, quella di aver utilizzato una serie di società in vari paradisi fiscali per gonfiare i prezzi dei titoli. Ma lasciando così il gruppo in precarie condizioni finanziarie.

Il fratello di Boris si dimette

L’eco del caso di Adani Group è arrivato intanto fino in Gran Bretagna. Jo Johnson, ex ministro conservatore nonché fratello di Boris, si è dimesso dall’incarico in Elara Capital. La piccola banca d’investimenti londinese è citata nel rapporto di Hindemburg per il ruolo di due suoi fondi basati alle Mauritius nello schema di acquisto dei titoli della galassia Adani.