Agcom: meno tv generalista, cresce l'online. Boom di Disney+

L’Osservatorio Agcom sulla tv

Meno tv generalista, più video e navigazione online. Il dato emerge dall’Osservatorio Agcom dei primi 9 mesi dell’anno 2022 che vede una contrazione degli ascolti televisivi nel “giorno medio” (7,91 milioni di ascoltatori) ossia meno 580mila (-3%) rispetto al corrispondente mese del 2021. Anche la fascia oraria “prime time” (18,64 milioni di ascoltatori lo scorso settembre) registra una flessione di 2,15 milioni rispetto al settembre 2021.

Ormai è chiaro o si naviga in rete, per svariati motivi (acquisti, ricerca informazioni o visione di serie tv, film, documentari a pagamento o gratuiti) o si sta davanti alla televisione. E dunque secondo Agcom che ha analizzato i dati delle piattaforme online, nel mese di settembre 2022 circa 44,1 milioni di utenti unici hanno navigato in rete (in media) per un totale di quasi 65 ore.

Ai primi posti della graduatoria si confermano l’insieme di siti web e applicazioni dei big player internazionali (Alphabet/Google, Meta/Facebook, Amazon, Microsoft), seguiti da quelli di alcuni tra i principali gruppi editoriali nazionali (Rcs Mediagroup, Gedi, IlMeteo, ItaliaOnline).

Tv generalista: la Rai perde più spettatori di Mediaset

Sul fronte della tv nei primi nove mesi dell’anno la Rai guida la classifica con 3,16 milioni di telespettatori (38% di share) seguita da Mediaset con 3,07 milioni (37%). Rispetto ai corrispondenti dati del 2021, si osserva un calo più marcato per la Rai (500mila spettatori giornalieri in meno rispetto agli 80mila in meno di Mediaset). Mentre gli ascolti complessivi di La7 (370mila nel giorno medio) non registrano variazioni di rilievo su base annua.

In flessione, sia nel “giorno medio” sia nel “prime time”, anche gli spettatori degli altri principali operatori: Discovery e Comcast/Sky complessivamente passano da 1,38 a 1,29 milioni di spettatori (-6,8%) nel “giorno medio” e da 2,99 a 2,65 milioni (-11,4%) nel “prime time”.

Con specifico riferimento all’andamento dei principali canali dei gruppi editoriali analizzati (Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1, La7, TV8 e Nove), nel “prime time”, gli spettatori complessivamente persi, su base annua, in media risultano pari a 1,39 milioni (-9,4%), con i tre canali della Rai che flettono per oltre un milione di unità (da 7,37 a 6,36 milioni, pari a -13,7%), mentre quelli Mediaset mostrano una diminuzione più contenuta (intorno ai 360 mila spettatori, pari a una riduzione del -6,5%). Tra quelli considerati, La7 è l’unico canale a mostrare un contenuto aumento (da 1,06 a 1,14 milioni, + 8,3%).

Piattaforme a pagamento: lo scatto di Disney+ in crescita del 41,7%

Quanto agli utenti unici delle piattaforme che offrono servizi di video on demand (VOD) esclusivamente a pagamento, a settembre 2022, con 15,3 milioni di navigatori, si riscontra una flessione (-287 mila internauti) rispetto allo stesso mese del 2021. In media, nei primi nove mesi dell’anno, Netflix registra 8,9 milioni di utenti unici (+4,2% rispetto al medesimo periodo del 2021) seguita da Amazon Prime Video con 6,4 milioni di visitatori (+11,5%), ma è Disney+, con in media oltre 3,4 milioni di internauti, che realizza la crescita più intensa (+41,7%). Analogamente Dazn, che raggiunge i 2,4 milioni di utenti unici medi, mostra una crescita dell’1,7% rispetto agli utenti medi registrati nei primi nove mesi del 2021.

Servizi gratuiti: le news di Mediaset battono Sky Tg 24 e RaiPlay

Ottima la crescita per le piattaforme di video che offrono servizi gratuiti, con oltre 38 milioni di navigatori unici collegati a settembre 2022, che vuol dire un aumento di 1 milione di spettatori rispetto a settembre 2021. Tra le piattaforme gratuite, quelle maggiormente visitate in termini di utenti unici medi mensili sono risultate News Mediaset Sites (con 23,5 milioni), Sky TG 24 (con 9,4 milioni) e RaiPlay (7,9 milioni).

Passando all’andamento del tempo di navigazione sui principali siti gratuiti nel mese di settembre 2022, si registra un incremento delle ore trascorse dagli utenti su tali piattaforme (+2 milioni di ore rispetto a settembre 2021). L’analisi del tempo complessivamente trascorso dai navigatori sulle singole piattaforme nei primi nove mesi del 2022, evidenzia come RaiPlay sia la piattaforma maggiormente frequentata con 90 milioni di ore navigate, seguita da News Mediaset Sites con 49 milioni di ore e Sky TG 24 con circa 7 milioni di ore.

Informazione online: vince il Corriere

L’andamento delle audience dei siti e applicazioni di informazione generalista, lo scorso settembre si sono registrati 39,3 milioni di utenti unici, con un incremento (+1,5 milioni di visitatori) rispetto a settembre 2021. Lo scorso settembre, con 32,7 milioni di utenti unici, quello del “Corriere della Sera” è risultato il sito maggiormente frequentato, seguito da “La Repubblica” (31,4 milioni) e “Fanpage” (26,2 milioni).

E-commerce: utenti registrati in crescita

L’analisi delle piattaforme online di e-commerce evidenzia, con 38,1 milioni di utenti unici registrati a settembre 2022, una crescita rispetto allo stesso mese del 2021 (448 mila visitatori) ed una più ampia (+2,6 milioni) rispetto a settembre 2020. Ai primi posti si collocano i siti e le applicazioni di e-commerce di proprietà di Amazon, con 35,2 milioni di utenti unici (in crescita del 12,1% rispetto a settembre 2021), seguiti da quelli di eBay che ottiene 17 milioni di visitatori (in lieve crescita di +0,7%) e di Adevinta/Subito.it visitati da 12,4 milioni di internauti (con un +18,8%).