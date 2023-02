Agcom, ricavi delle tlc sempre più giù: meno 10% in 4 anni

Il focus sui bilanci dell’Agcom

Agcom ha pubblicato il Focus bilanci 2017-2021, relativo a oltre 100 tra le principali imprese operanti nei settori delle telecomunicazioni, dei servizi di corrispondenza e consegna pacchi, del settore televisivo e dell’editoria quotidiana e periodica. Il report fotografa, in maniera sintetica, lo “stato di salute” dei settori attraverso l’analisi economico-patrimoniali esposte nei bilanci degli ultimi cinque esercizi.

I ricavi delle tlc

I ricavi complessivi delle principali aziende che operano nel settore delle tlc si sono ridotti, nel periodo 2017-2021, del 10%, passando da 31,8 miliardi di euro nel 2017 ai 28,6 miliardi di euro nel 2021. Ampliando su base decennale (2012-2021) l’analisi dei ricavi, emerge come a inizio periodo gli introiti da rete mobile fossero stimabili nel 51,3% del totale, mentre nel 2021 questi scendono a poco più del 44% a testimonianza, nel comparto mobile, della progressiva pressione competitiva, mentre la crescita della componente fissa è dovuta all’incremento dei servizi broadband e ultrabroadband. Tra il 2017 ed il 2019 il margine lordo del settore tende a migliorare (passa dal 35,6% al 38,5% dei ricavi) con il valore di Tim che nel 2017 risulta significativamente superiore a quello delle altre imprese (41,1% vs 31,1%); nel 2019 tale vantaggio si riduce, a seguito del netto miglioramento della marginalità delle seconde (l’indice è pari al 36% nel 2019). Nei due successivi esercizi, 2020 e 2021, gli effetti della crisi pandemica e la pressione competitiva del settore fanno registrare una flessione del margine lordo complessivo di quasi dieci punti percentuali (27,1% nel 2021) e si riflettono in particolare su Tim, che nel 2021 registra un ebitda pari al 21,3% dei ricavi, contro il 31,6% ottenuto in media dalle altre imprese.

Il margine netto (Ebit) del comparto vede un andamento analogo a quanto sopra descritto e, nel 2021, mostra per la prima volta dal 2012 un valore complessivamente negativo (per 70 milioni, pari a -0,2% degli introiti settore) con TIM che risulta in negativo per 400 milioni di euro (-3,2% dei ricavi) e le altre imprese in positivo per 340 milioni di euro (+2,1% dei ricavi). Tra il 2012 e il 2021, il settore delle tlc, limitatamente alle imprese considerate, ha registrato complessivamente, a fronte di circa 313 miliardi di euro di ricavi, un margine netto aggregato valutabile in meno di 26 miliardi di euro (8,2% degli introiti), mentre il risultato di esercizio aggregato è negativo per circa 2 miliardi di euro.

A fine 2021, gli addetti diretti nel settore risultavano essere circa 60mila, con una riduzione complessiva nell’ultimo anno di poco meno di 1.400 unità lavorative. Il trend di riduzione degli addetti, va sottolineato, è in atto da tempo per la riorganizzazione aziendale che ha interessato alcuni tra i principali operatori storici (Tim, Vodafone e Wind Tre). Va sottolineato come Iliad e Open Fiber abbiano complessivamente quasi raggiunto a fine 2021 i 2mila addetti (erano poco più di 600 nel 2017), mentre i livelli occupazionali dei principali operatori FWA (Eolo e Linkem) nel periodo osservato sono cresciuti di circa 200 unità.

Servizi postali

I ricavi complessivi del 2021 hanno registrato, rispetto al 2020, una crescita complessiva del 15,2%, arrivando a 11,9 miliardi di euro. Dall’analisi emerge che tra il 2017 ed il 2021 i ricavi attribuibili ai servizi di corrispondenza sono scesi da 2,9 a 2,2 miliardi di euro (-42,4%), mentre le risorse derivanti da servizi offerti dai principali corrieri espresso – che sono composte prevalentemente da quelle relative ai servizi di consegna pacchi – sono cresciute di circa 4 miliardi, passando da 5,5 a 9,5 miliardi di euro (+72,8%). Si segnala al riguardo il dinamismo di Amazon Italia Transport, i cui introiti dal pre-pandemico 2019 al 2021 sono passati da 385 a circa 1 miliardo di euro.

Prendendo a riferimento il decennio compreso tra il 2012 ed il 2021, si coglie maggiormente la profonda trasformazione che ha investito il settore: nel 2012 i ricavi da servizi di corrispondenza risultavano superiori a quelli da consegna pacchi per circa 300 milioni di euro (3,91 contro 3,61 milioni di euro) e rappresentavano circa la metà delle risorse complessive del settore. Nel 2021, gli introiti da pacchi erano pari a poco meno di 9,5 miliardi di euro, arrivando a rappresentare poco meno dell’80% delle risorse del settore.Tra il 2017 ed il 2021 il margine netto (Ebit) del settore in rapporto ai ricavi è risultato mediamente pari al 5,6%, con valori corrispondentemente più elevati per il Gruppo Poste Italiane rispetto alle altre imprese considerate (6,9% contro il 3,2%). Va rilevato, peraltro, come nel 2021 il margine operativo netto del gruppo Poste Italiane sia notevolmente migliorato, passando dal 3,8% del 2020 al 9% dei ricavi, mentre nello stesso periodo quello medio delle altre imprese considerate è incrementato dello 0,5%, passando da 3% al 3,5%.

Gli investimenti effettuati nel 2021 (967 milioni di euro) risultano in crescita del 7,3% rispetto al 2020 e si confermano marginali (poco più del 4,6%) rispetto agli introiti. Tuttavia, si evidenzia come gli investimenti effettuati dai principali corrieri, tra il 2017 il 2021, siano più che raddoppiati, passando da circa 80 ad oltre 200 milioni di euro (grazie soprattutto ad Amazon Italia Transport che ha investito 140 milioni di euro nel 2021), arrivando a rappresentare il 21,4% degli investimenti complessivi del settore.Gli addetti (circa 123mila a fine 2021) risultano in flessione di circa 15mila unità rispetto al 2017, riduzione dovuta principalmente ai processi riorganizzativi del Gruppo Poste Italiane (che hanno registrato una riduzione di circa 20mila addetti nel periodo 2017-2021). Gli organici diretti delle altre imprese del settore sono cresciute nell’intero periodo di circa 5.700 unità, in virtù di fenomeni di riorganizzazione e fusioni avvenuti nel settore e di un maggiore radicamento (con la creazione, ad esempio, di hub logistici) nel territorio nazionale. Al riguardo è da evidenziare la crescita di Amazon Italia Transport che a fine 2021, con un aumento di circa 1.100 unità rispetto al 2020, contava oltre 2.600 addetti.

Che succede nelle televisioni?

I ricavi complessivi registrati nel 2021 dalle principali imprese analizzate hanno visto una crescita dell’1,4% rispetto al 2020, ma registrano una flessione del 10,4% (in valore pari a circa 960 milioni di euro) rispetto al 2017, quando le risorse complessive sfioravano i 9,2 miliardi di euro. Relativamente ai tre principali soggetti presenti sul mercato televisivo italiano (Rai, Mediaset e Sky) Italia), si osserva come nel decennio 2012-2021 i ricavi complessivi siano diminuiti del 12,8% (da 8,39 a 7,32 miliardi di euro) con una riduzione del fatturato superiore a 1 miliardo di euro. In flessione del 15,3% risultano gli introiti pubblicitari (passati da 3,03 a 2,57 miliardi di euro), mentre la riduzione delle risorse fornite dai servizi pay è del 30% (ridottesi da 2,97 a 2,08 miliardi di euro) per i quali è da rimarcare l’effetto provocato dall’ingresso di Dazn e Prime Video di Amazon nel mercato dei diritti sportivi.

Gli introiti da canone di abbonamento alla Rai fanno registrare un lieve incremento (+5,2%), (da 1,73 a 1,82 miliardi di euro). Gli addetti complessivi delle imprese analizzate, nel periodo considerato, risultano in flessione di circa 400 unità rispetto al 2017, attestandosi a poco più di 21mila a fine 2021 (valore in flessione dell’1,7% con i livelli occupazionali del 2020). Nell’analisi non è compresa una componente, progressivamente sempre più rilevante, rappresentata dalle dimensioni economiche e patrimoniali derivanti dalle offerte di servizi video in streaming (Netflix, Dazn, Amazon Prime Video, Rakuten, Disney+, Tim Vision), dato che non sono fornite dalle aziende informazioni economico-patrimoniali relative al mercato italiano

Editoria quotidiana e periodica

I ricavi registrati dalle principali imprese editoriali nel 2021 sono stati pari a 3,82 miliardi di euro, in crescita del 7% su base annua ma in flessione del 10% rispetto al 2017. Nel 2021 i ricavi editoriali e quelli da vendita di spazi pubblicitari rappresentavano rispettivamente il 39,1% ed il 30,5% dei ricavi complessivi. Nel 2021 il valore del mercato italiano ha visto una crescita del 7% su base annua (dai 3,22 miliardi di euro del 2020 a 3,44 miliardi di euro) e una flessione dell’8,4% da inizio periodo. Ampliando al decennio 2012-2021 il periodo temporale analizzato relativamente alle due principali voci di ricavo del mercato italiano, meglio sembra comprendersi la crisi strutturale che investe il settore: a livello aggregato i ricavi editoriali flettono del 38,5% (da 1,86 a 1,14 miliardi di euro), mentre le risorse derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari si sono ridotte del 45% (da 1,78 miliardi a 980 milioni di euro).

Gli addetti delle principali imprese del settore nel periodo in esame si sono ridotti di circa 2.400 unità (-16,5%), passando da un totale di poco inferiore a 14mila addetti nel 2017 a poco più di 12mila nel 2021 e con una flessione (maggiormente contenuta rispetto agli anni precedenti) di circa 270 unità rispetto al 2020.