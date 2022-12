Ewiva, la rete di ricarica auto ultraveloce: joint-venture tra Enel X e Volkswagen

L’acceleratore della mobilità elettrica

Una joint venture, Ewiva, per accelerare la diffusione della mobilità elettrica. Oggi Enel X Way e Volkswagen hanno inaugurato a Roma la prima stazione di ricarica premium di Ewiva con 14 punti di ricarica elettrica e una lounge per i clienti in attesa del “pieno” alla loro auto. Ewiva sta già realizzando la più grande rete di ricarica ultraveloce in Italia con 750 punti alcuni dei quali in attesa di attivazione, in 233 sedi, che si vanno ad aggiungere ai circa 17mila gestiti da Enel X Way. La joint venture prevede di installare punti di ricarica presso 500 sedi entro la fine del 2023 con l’obiettivo di raggiungere i 3mila punti di ricarica entro il 2025, ognuno con una potenza fino a 350 kW e alimentato al 100% con energia rinnovabile.

Complessivamente Ewiva gestirà oltre 800 siti che si concentreranno nei centri urbani, nelle aree suburbane e nelle strade principali percorse da pendolari e turisti, consentendo a chi guida un veicolo elettrico di qualsiasi tipologia e marchio di beneficiare della rete realizzata dalla joint venture. La stazione romana con 14 punti di ricarica ultraveloce con una potenza fino a 300 kW è posizionata sotto una pensilina solare composta da pannelli fotovoltaici prodotti nello stabilimento 3Sun Gigafactory di Enel Green Power in Sicilia.