Axa vende l'8% di Mps: cosa c'è oltre alla plusvalenza?

I francesi vendono

Axa, il secondo azionista di Mps dopo il Tesoro, vende. Il gruppo assicurativo francese che detiene una partecipazione del 7,94% del Monte dei Paschi di Siena (100.008.907 azioni) annuncia l’avvio della cessione di 100.000.000 di azioni della banca, in un collocamento privato mediante un bookbuilding accelerato riservato a investitori istituzionali. A seguito del previsto completamento dell’offerta, si legge in una nota del gruppo, Axa manterrà (direttamente o indirettamente) lo 0,0007% del capitale sociale della Banca.

La vendita oltre a generare una lauta plusvalenza (circa 60-70 milioni di euro) avviene in un momento molto particolare in vista della prossima assemblea degli azionisti. “In qualità di partner di lunga data della Banca, Axa ha sostenuto la Banca partecipando al suo più recente aumento di capitale come investimento finanziario. Poiché Axa non desidera essere rappresentata nel consiglio di amministrazione in occasione della prossima assemblea generale degli azionisti della Banca, né influenzare la più ampia strategia a lungo termine della Banca, Axa ritiene opportuno vendere la partecipazione acquistata nell’aumento di capitale”, si legge nella nota. L’offerta “non incide in alcun modo sulla partnership di Axa con la Banca o sull’impegno di Axa nel mercato italiano”.

Affare tra francesi?

Il collocamento, affidato a Exane Bnp Paribas, avviene ad un prezzo compreso tra 2,33 e 2,47 euro, con uno sconto del 10-15% sul prezzo di chiusura di oggi del titolo, si legge in un messaggio destinato agli investitori. Evidentemente i francesi hanno una certa premura nel consegnare il loro pacchetto di azioni tant’è che una delle domande riguarda i possibili acquirenti istituzionali. Possibile che dietri ai francesi ci siano altri francesi?

I termini definitivi dell’offerta sono previsti per martedì 28 febbraio al più tardi. Il regolamento e la consegna delle azioni dovrebbero avvenire il 2 marzo.