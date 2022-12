Parte il risiko delle società pubbliche, in 67 al rinnovo nel 2023

Le aziende pubbliche al rinnovo

Dall’Eni a Leonardo, da Poste a Terna passando al Consip, all’Enav fino alla Sogin. Sono 67 le aziende sotto il controllo dello Stato che nel 2023 dovranno rinnovare i vertici. Un risiko complicato da cui dipenderanno le scelte strategiche dei prossimi anni delle società a partecipazione pubblica e per il quale Giorgia Meloni dovrà sfoderare tutte le sue capacità di mediazione.

Delle 67 aziende a rinnovo, 17 sono partecipate direttamente dallo Stato, tramite il Tesoro, mentre 50 lo sono indirettamente. È il caso, per esempio, delle società controllate dall’Eni, ma sempre sotto l’influenza dello Stato, tra cui Agi e Eni Plenitude. O di quelle che dipendono dal gruppo Fs, come Trenitalia e Grandi Stazioni.

Tra le aziende che andranno a rinnovo ci sono anche Acciaierie d’Italia, Cdc Venture Capital e il Medio Credito Centrale. In molti casi il rinnovo dei vertici si interseca con dei veri e propri dossier che sono aperti sul tavolo del governo, come Mps o Leonardo. Partita a parte, invece, quella che sarà giocata per i posti di comando in Rai, dove gli incastri si dimostrano assai più delicati.

Va anche detto, però, che non sempre si riesce a trovare una quadra immediata sui rinnovi e che spesso si prosegue di proroga in proroga. La società a partecipazione pubblica Eur Spa aspetta, infatti, il cambio al vertice dal 2019.