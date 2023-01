Ecco le migliori azioni 2023 per Banca Akros: Leonardo può salire dell'80%

Ecco le migliori azioni 2023 secondo Banca Akros

Sono 14 i top picks che secondo Banca Akros Equity Research nel 2023 faranno meglio del mercato. “Nello scenario attuale, privilegeremo sedi speciali, valore vs crescita, aziende con una solida presenza negli Stati Uniti (l’Asia è al secondo posto, l’Europa al terzo), debito limitato e rischi normativi e forte potere di determinazione dei prezzi. Inoltre, preferiamo i beni strumentali alla vendita al dettaglio” scrive in una nota la banca d’affari milanese.

A fare la parte del leone nella lista d’acquisto di Banca Akros ci sono azioni industriali come Cnh Industrial (target price a 18 euro), Interpump (tp a 57 euro), Inwit (tp 11,5 euro). Tra i titoli in maggiore rialzo oggi a Piazza Affari ci sono il gruppo farmaceutico Diasorin (tp a 170 euro), Saipem (tp a 1,4 euro), ma anche il produttore di moto Piaggio (tp a 3,5 euro) e il big della frutta Orsero (22 euro). Attiva nell’healthcare anche Gpi (tp a 17,5 euro), mentre il big del cemento Buzzi Unicem ha un upside potenziale di 33% a quota 26 euro.

I titoli preferiti tra i finanziari

Tra le azioni attive nei servizi finanziari solo due favorite: Banca Mediolanum che per Banca Akros potrebbe arrivare a un prezzo obiettivo di 9,6 euro, mentre Banca Sistema ha un upside potenziale del 30% a quota 2,1 euro. Un 20% in più, invece, è il prezzo obiettivo di Maire Tecnimont, vista a 4 euro entro fine anno, che oggi ha annunciato una joint venture per un contratto da 80 milioni di euro.

Ma le performance potenziali migliori Banca Akros le riserva al gruppo media Mondadori, che si sta liberando dei periodici per focalizzarsi sui libri: in questo caso l’upside è addirittura del 74% a quota 3,2 euro. Così come Leonardo che, complice anche la corsa al riarmo degli Stati in vista del prolungarsi della guerra in Ucraina, ha un obiettivo di prezzo di 15 euro, l’80% in più di ora.