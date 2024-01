Balneari, il richiamo del Colle spacca Confindustria

Spaccatura in Confindustria dopo la lettera del capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ha richiamato il governo al rispetto degli impegni con l’Europa in materia di concessioni demaniali e ambulanti.

“Come presidente di Confindustria non mi riconosco assolutamente nelle critiche rivolte da Assobalneari al Capo dello Stato. I rapporti di Confindustria con il Presidente della Repubblica sono e restano quelli che tutti hanno constatato nella nostra assemblea pubblica annuale lo scorso settembre”, ha detto il numero uno, Carlo Bonomi in una nota. Ribadendo la “condivisione totale per le sue parole anche espresse nel discorso di fine anno, per la sensibilità dimostrata sul tema della concorrenza“. Bonomi conclude esprimendo a Mattarella “enorme gratitudine per come svolge il suo mandato a garanzia di tutta la nazione”.

Mattarella, dopo aver promulgato a fine anno il testo del Ddl, ha inviato una lettera a governo e Camere, evidenziando i potenziali profili di conflitto del testo con la normativa europea. Secondo il Quirinale, in particolare, sarebbero a rischio le norme su balneari e ambulanti.

La nota di Assobalneari

Al Colle ha reagito con durezza Assobalneari, associazione di categoria aderente a Confindustria. “Sorprende davvero che il Quirinale, con tutti i problemi che attanagliano il Paese (non pochi), e le vicinissime aree oggetto di pericolosi conflitti, trovi il tempo per porre la sua attenzione sulla questione delle concessioni questa volta del commercio ambulante dopo che l’anno scorso già intervenne per le concessioni balneari con affermazioni prive di fondamento, dimostrate poche settimane fa dalla sentenza di Cassazione a sezioni unite”, ha scritto in una nota Fabrizio Licordari, presidente di Assobalneari Confindustria.