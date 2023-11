La Banca centrale australiana aumenta i tassi al 4,35%

La Reserve Bank of Australia ha rialzato i tassi di interesse per la prima volta in cinque mesi a causa della persistente inflazione. La banca ha deciso di aumentare i tassi di interesse di 25 punti base al 4,35%. Si è trattato del primo aumento sotto la guida di Michele Bullock, promosso governatore della RBA al posto di Philip Lowe a settembre.

Tuttavia la stretta era stata prevista dagli analisti, poichè i dati sull’inflazione e la spesa al consumo erano aumentati nell’ultimo mese. Questa mossa ha riportato la banca a una politica restrittiva che l’aveva vista aumentare il costo del denaro di 12 volte in poco più di un anno.