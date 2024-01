Bankitalia, l'aumento dei tassi fa male al credito per le imprese

L’economia rallenta. E l’aumento dei tassi non fa bene a famiglie ed imprese italiane. Lo certifica Bankitalia che nella sua ultima analisi ha rivelato come l’incremento dei saggi di interesse abbia finito col danneggariare il sistema di credito del Paese. Nell’indagine “Banche moneta: serie nazionali” pubblicata dall’istituto centrale, i prestiti al settore privato a novembre sono diminuiti del 3,2% dopo il -3,1% registrato ad ottobre.

Più in dettaglio, i prestiti alle famiglie sono calati dell’1,2% dopo il -1,1% nel mese precedente, mentre i prestiti alle imprese si sono ridotti del 4,8% dopo il -5,3 del mese precedente. Giù anche i depositi del settore privato, che sono diminuiti del 4,1% (-5% a ottobre), mentre resta forte la raccolta obbligazionaria delle banche, con un aumento del 19,7% (+17,9 a ottobre).

Qualcosa non quadra

Guardando ai tassi attivi e passivi praticati dalle banche, il tasso sui nuovi mutui ha toccato il massimi degli ultimi quindici anni attestandosi a quasi il 4,92% a novembre, o più precisamente al 4,9185% (Taeg – Tasso Annuale Effettivo Globale, comprensivo di spese accessorie) rispetto al 4,72% rilevato ad ottobre. Il precedente picco fu registrato a dicembre 2008 quando si toccò il 5,1936%.

Aumentano sui maisimi da 15 anni anche i tassi sui prestiti alle imprese che raggiungono il 5,5929% dal 5,46% del mese precedente.

I consumatori sono in allerta

Un allarme è stato lanciato intanto dall’Unione nazionale Coinsumatori, secondo cui questi tassi producono una “stangata” di 1272 euro rispetto a un anno fa. “E’ record! Dopo il primato di ottobre, arriva quello di novembresubito dopo il fallimento di Lehman Brothers del 15 settembre di quell’anno, per trovare un Taeg maggiore, pari a 5,19” hanno spiegato dall’associazione.

“Insomma, nonostante la Bce abbia interrotto in ottobre i rialzi dei tassi di riferimento, dopo 10 aumenti consecutivi, non si arresta la corsa dei tassi bancari, con pesanti ricadute sulle famiglie con mutui a tassi variabili e con effetti negativi sui prestiti alle famiglie che calano dell’1,2% su base annua”, hanno commentato dall’UNC, denunciando che “non si arresta la corsa dei tassi bancari, con pesanti ricadute sulle famiglie.

“Considerando l’importo e la durata media di un mutuo, un balzo dei tassi così consistente – si sottolinea -. significa che la rata, per chi ha sottoscritto ora un mutuo a tasso variabile, cresce, rispetto a un anno fa, quando il Taeg era a 3,55, da 694,50 a 800,50 euro, con un rincaro pari a 106 euro al mese. Una stangata annua pari a 1272 euro“.

Per Cna la contrazione dei prestiti è inquietante

“Siamo fortemente preoccupati per l’ennesimo calo dei prestiti alle imprese” precisa Cna a commento dei dati della Banca d’Italia che ha registrato a novembre una riduzione su base annua dei prestiti verso le società non finanziarie pari a ben il 4,8%.

“Come sappiamo dal nostro confronto quotidiano, a soffrire questa situazione sono in particolare artigiani, micro e piccole imprese, più dipendenti dal credito bancario. Chiediamo alle banche italiane di evitare gli irrigidimenti che rischiano di soffocare la gran parte del tessuto produttivo nazionale. Tanto più che proprio oggi la Banca centrale europea ha indicato come le prospettive dell’economia siano inclinate al ribasso. Per invertire questa tendenza servono investimenti, che certo non si fanno senza prestiti, e probabilmente anche un taglio dei tassi considerato il drastico calo dell’inflazione” conclude l’associazione di imprenditori..