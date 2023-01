Barrese (Intesa): "Il Pnrr è una grande occasione, interesse di 20 mila imprese"

“Intesa ha accompagnato 5 mila imprese ad aggiudicarsi i bandi”

“Il Pnrr è una grande occasione. Abbiamo riscontrato interesse da parte di circa 20mila imprese. Accompagnate già 5.000 imprese ad aggiudicarsi oltre 110 bandi.

La nostra Banca vuole essere la “catena di trasmissione” dei fondi pubblici a favore del tessuto imprenditoriale”. Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei territori del gruppo Intesa Sanpaolo, ospite a Brescia per la presentazione del progetto “Futura 2023, Economia per l’ambiente” ha evidenziato le potenzialità dei fondi del Recovery Fund che stanno creando un volano per lo sviluppo economico.

“A Brescia – ha aggiunto Barrese – il nostro Laboratorio ESG ha coinvolto già 1.500 imprese e attivato 50 incontri individuali. Ammontano a 40 miliardi gli interventi varati nel 2022 a favore di imprese e famiglie per sostenere i costi energetici, mentre sono già stati erogati quattro miliardi per investimenti green”.

Il banchiere ha parlato nella cornice di “Futura”, il progetto voluto dalla Camera di Commercio di Brescia e ProBrixia che dopo gli importanti risultati e il record di presenze registrate durante la prima edizione, con oltre 22mila visitatori, ha ripetuto lo stesso format nella seconda edizione. “Gli ottimi risultati ottenuti nel 2022 – evidenzia Roberto Saccone, Presidente di Camera di Commercio di Brescia e ProBrixia – ci hanno dimostrato la sensibilità e l’interesse del tessuto imprenditoriale e sociale bresciano per i temi legati alla transizione green del territorio. Molte iniziative spontanee sviluppatesi in questi mesi ci dicono che il cambiamento è ormai in atto, ma riteniamo che Futura Expo sia stato solo il primo passo e che sia ancora necessario mantenere alta l’attenzione sul tema”.