Bce al bivio sui tassi: inflazione troppo bassa in Italia, ancora alta in Francia e Germania

La riunione di politica monetaria del prossimo sette marzo e le nuove previsioni macroeconomiche dello staff dell’Eurotower sono i due appuntamenti chiave per capire il quando inizierà il taglio dei tassi d’interesse in Europa. La Bce insiste sull’attenzione ai dati come guida per le decisioni di politica economica. Ma proprio da quei dati emerge con chiarezza il disallineamento tra le economie del Continente.

Il disallineamento del dato sull’inflazione

Il dato preliminare dell’inflazione nell’Eurozona diffusa da Eurostat oggi, primo marzo, è estremamente indicativo. L’inflazione scende al 2,6%. Ma in Germania (da 3,1 per cento a 2,7 per cento), Francia (da 3,4 per cento a 3,1 per cento) e Spagna (da 3,5 per cento a 2,9 per cento) malgrado la discesa siamo ancora piuttosto lontani dall’obiettivo del 2% fissato nello statuto della Bce. Anche in Italia siamo lontani, ma dal lato opposto. Il dato di febbraio è stabile a +0,9 per cento. In Belgio addirittura torna a salire, con il costo della vita che passa dall’1,5 per cento di gennaio al 3,6 per cento atteso a febbraio. Questo disallineamento, se da un lato spiega l’attendismo della Banca centrale, dall’altro rischia di creare problemi a quelle economie – come l’Italia – dove il raffreddamento della crescita dei prezzi è da mesi ormai sotto la soglia del 2%. Che significa sostanzialmente il segnale di una economia in difficoltà.

L’allarme di Panetta

Un problema ben chiaro al governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta. Nel suo intervento al Forex di Genova, il mese scorso – una sorta di “debutto” pubblico dopo il suo insediamento in via Nazionale a novembre – Panetta ha spiegato che “l’inflazione sta rapidamente diminuendo e i rischi per la stabilità dei prezzi si sono ridimensionati”. Di conseguenza “se la politica monetaria tardasse troppo ad accompagnare la disinflazione in atto potrebbero emergere rischi al ribasso per l’inflazione” che “contrasterebbero con la natura simmetrica dell’obiettivo stabilito dal consiglio della Bce”.

Secondo Panetta, la disinflazione è “in fase avanzata” e il cammino verso l’obiettivo del 2% prosegue “con speditezza”. Perciò “si sta rapidamente avvicinando il momento di un’inversione di rotta nell’orientamento della politica monetaria”. Anche per evitare rischi dal lato della crescita. Un argomento ribadito dal governatore anche al G20 in corso a San Paolo, in Brasile. Dove ha sottolineato nel corso del suo intervento che l’inflazione è scesa “più rapidamente del previsto”. Per questo, Panetta sottolinea la necessità di un taglio tempestivo e graduale, per dare modo alle economie più deboli di riprendere fiato da subito senza invertire il trend di calo dell’inflazione nei paesi ancora lontani dal 2%. Piuttosto che un taglio tardivo e deciso che rischierebbe di creare nuovi choc.

L’inversione di rotta e lo scontro tra falchi e colombe

Inversione di rotta che però difficilmente si vedrà prima di giugno: le attese degli economisti sono per tassi fermi alla riunione di marzo. Con il primo taglio previsto per giugno. I tassi bancari rilevati dall’Abi mostrano per l’Italia un’anticipazione del taglio, con un calo dei tassi applicati alle imprese. Resta da vedere se nella dialettica tra falchi e colombe nell’esecutivo della Bce prevarrà la ragione.