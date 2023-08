BCE, Kazaks: eventuali aumenti dei tassi saranno molto piccoli

“Sui tassi di interesse, il grande aumento è alle nostre spalle Se guardiamo ai prossimi mesi, se ci saranno aumenti dei tassi di interesse, allora saranno davvero molto piccoli“. Lo ha detto Martins Kazaks, presidente della Banca centrale della Lettonia e membro del Consiglio direttivo della BCE, in un’intervista all’emittente lettone TV3.

Kazaks non ha espresso una posizione chiara in vista del meeting di settembre della BCE, affermando che – mentre l’inflazione sta rallentando in tutta la zona euro – occorre analizzare le nuove proiezioni trimestrali della BCE e i dati sull’inflazione per agosto prima di stabilire una linea d’azione.

(Teleborsa)