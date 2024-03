Bce, Lagarde: dopo un primo taglio dei tassi nuove riduzioni non sono scontate

“Nel primo trimestre di quest’anno, alla fine di maggio, avremo a disposizione i dati sulla crescita delle retribuzioni contrattuali”, “entro giugno avremo a disposizione nuove proiezioni che confermeranno o meno la validità dell’andamento dell’inflazione da noi previsto a marzo” e “avremo una finestra temporale più ampia per valutare se i dati sull’inflazione continuano a essere sostanzialmente in linea con le nostre proiezioni”. Lo ha affermato Christine Lagarde, Presidente della Banca centrale europea (BCE), in occasione della conferenza “The Ecb and Its Watchers XXIV“.

Pressioni sui prezzi

“Se questi dati riveleranno un sufficiente grado di allineamento tra l’andamento dell’inflazione di fondo e le nostre proiezioni, e ipotizzando che la trasmissione rimanga forte, potremo passare alla fase di allentamento del nostro ciclo di politica monetaria e adottare una politica meno restrittiva”, ha sottolineato.

“In seguito, tuttavia, continueremo a riscontrare pressioni interne sui prezzi – ha aggiunto – Ci attendiamo, ad esempio, che l’inflazione dei servizi rimanga elevata per gran parte di quest’anno. Nel prossimo futuro sarà quindi necessario confermare su base continuativa che i dati pervenuti sostengono le nostre prospettive di inflazione”.

Analisi dei dati

Ciò, secondo Lagarde, ha due importanti implicazioni per la traiettoria futura della politica monetaria. “In primo luogo, le nostre decisioni dovranno continuare a fondarsi sui dati ed essere definite di volta in volta a ogni riunione, sulla scorta delle nuove informazioni disponibili. Ciò comporta che anche dopo il primo abbassamento dei tassi, non possiamo vincolarci a un determinato percorso di riduzione – ha detto – In secondo luogo, il nostro assetto di politica monetaria rimarrà importante per l’analisi dei nuovi dati e la calibrazione dell’adeguato orientamento. Al tempo stesso, dovranno essere esaminati periodicamente i pesi relativi assegnati ai tre criteri”.