Bce, rallenta massa monetaria M3 ad aprile: +1,9%

Il tasso di crescita sui dodici mesi dell’aggregato monetario ampio M3 è sceso all’1,9% ad aprile 2023 dal 2,5% di marzo, con una media del 2,4% nei tre mesi fino ad aprile. Per quanto riguarda le componenti di M3, il tasso di crescita sui dodici mesi dell’aggregato più ristretto M1, che comprende circolante e depositi overnight, è stato di -5,2 per cento in aprile, da -4,2 per cento di marzo.

Il tasso di crescita sui dodici mesi dei depositi a breve termine diversi dai depositi overnight (M2-M1) è salito al 21,1% in aprile dal 20,0% di marzo. Il tasso di crescita sui dodici mesi degli strumenti negoziabili (M3-M2) è sceso al 21,9% in aprile dal 23,9% di marzo. Sono alcuni dei dati pubblicati questa mattina dalla Banca Centrale Europea in merito agli andamenti monetari nell’area dell’euro aggiornati ad aprile 2023.

Osservando il contributo delle componenti al tasso di crescita sui dodici mesi di M3 , l’aggregato più ristretto M1 ha contribuito per -3,8 punti percentuali (in calo rispetto a -3,1 punti percentuali di marzo), i depositi a breve termine diversi dai depositi overnight (M2-M1) hanno contribuito per 4,7 punti percentuali punti percentuali (in aumento da 4,5 punti percentuali) e gli strumenti negoziabili (M3-M2) hanno contribuito per 1,0 punti percentuali (in calo da 1,1 punti percentuali).

In calo il tasso di crescita dei depositi

Dal punto di vista dei settori che detengono depositi in M3, il tasso di crescita sui dodici mesi dei depositi delle famiglie è sceso all’1,6% in aprile dal 2,0% di marzo, mentre il tasso di crescita sui dodici mesi dei depositi delle società non finanziarie si è attestato all’1,2% in aprile, rispetto all’1,3% di marzo. Infine, il tasso di crescita sui dodici mesi dei depositi delle società finanziarie non monetarie (escluse le imprese di assicurazione ei fondi pensione) è stato del -4,1% ad aprile, rispetto al -4,7% di marzo.

Per rispecchiare le variazioni delle voci del bilancio consolidato delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) diverse da M3 ( contropartite di M3 ), il tasso di crescita sui dodici mesi di M3 nell’aprile 2023 può essere scomposto come segue: credito al settore privato contribuito 2,4 punti percentuali (in calo da 2,8 punti percentuali a marzo), le attività nette sull’estero hanno contribuito per 0,6 punti percentuali (in aumento da 0,2 punti percentuali), il credito alle amministrazioni pubbliche ha contribuito per -0,4 punti percentuali (in calo da 0,0 punti percentuali), le passività finanziarie a più lungo termine hanno contribuito per -1,0 punti percentuali (come nel mese precedente), e le restanti controparti di M3 hanno contribuito per 0,2 punti percentuali (da 0,5 punti percentuali).ù

In flessione il credito

Per quanto riguarda la dinamica del credito, il tasso di crescita annuo del credito totale ai residenti nell’area dell’euro è sceso all’1,5% ad aprile 2023 dal 2,0% del mese precedente. Il tasso di crescita sui dodici mesi del credito alle amministrazioni pubbliche è stato del -0,9% in aprile, rispetto al -0,1% di marzo, mentre il tasso di crescita sui dodici mesi del credito al settore privato è sceso al 2,5% in aprile dal 2,9% di marzo.

Il tasso di crescita sui dodici mesi dei prestiti rettificati al settore privato (ossia corretti per cessioni di prestiti, cartolarizzazioni e cash pooling nozionale) è sceso al 3,3% in aprile dal 3,9% di marzo. Tra i settori debitori, il tasso di crescita sui dodici mesi dei prestiti corretti alle famiglie è sceso al 2,5% in aprile dal 2,9% di marzo, mentre il tasso di crescita sui dodici mesi dei prestiti rettificati alle società non finanziarie è sceso al 4,6% in aprile dal 5,2% di marzo.

(Teleborsa)